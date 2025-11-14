Troje maloljetnika iz Siska pronađeno u Zagrebu: Kupovali su na moju karticu

Majka jednog od njih na Facebooku je zahvalila svima koji su pomogli u potrazi te otkrila kako je policija locirala djecu: 'VI. policijska postaja Petrova zaustavila ih je kod Lidla. Koristili su moju Aircash karticu, dobila sam obavijest o transakciji i odmah kontaktirala policiju koja ih je već čekala. Hvala i kolegama iz IV. postaje na trudu koji su pokazali još jučer. Djeca su dobro i vraćaju se kući', napisala je.