Troje maloljetnika iz Siska pronađeno u Zagrebu: Kupovali su na moju karticu

Troje maloljetnika iz Siska, za kojima su od srijede ujutro tragali policija i roditelji, pronađeni su u petak oko podneva na parkiralištu trgovačkog centra u Zagrebu.
Majka jednog od njih na Facebooku je zahvalila svima koji su pomogli u potrazi te otkrila kako je policija locirala djecu: 'VI. policijska postaja Petrova zaustavila ih je kod Lidla. Koristili su moju Aircash karticu, dobila sam obavijest o transakciji i odmah kontaktirala policiju koja ih je već čekala. Hvala i kolegama iz IV. postaje na trudu koji su pokazali još jučer. Djeca su dobro i vraćaju se kući', napisala je.
Nestali su bili 16-godišnjak, njegov 14-godišnji brat i 13-godišnja sestra. Otišli su sa svojih adresa u Sisku u srijedu ujutro i roditelji su odmah prijavili nestanak. Majke su ranije rekle kako se nikad nisu udaljili od kuće te da su sumnjale da bi se mogli uputiti prema Zagrebu, gdje je jedna od obitelji ranije živjela.