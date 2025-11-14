Dovršen očevid nakon pada Air Tractora, u istragu se uključuju Turci

Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin izjavio je u petak kako je završen očevid nakon pada Air Tractora kod Senja, no uzrok nesreće u kojoj je jučer poginuo turski pilot neće biti poznat još mjesecima, pa čak i do godinu dana

"Air Tractor je radni avion, služi za poljoprivrednu avijaciju i za gašenje požara - to je ozbiljan avion, ne spada u one najveće, ali je konkretan. Danas je bio očevid, očevid je obavljen, izuzeti su neki dijelovi za koje smatramo da bi nam mogli trebati u daljnjem tijeku istrage", rekao je Petrin u izjavi za medije. Sada, nakon očevida, slijedi prikupljanje svih podataka, dodao je, a sutra će doputovati njihovi kolege istražitelji iz Turske, koji po međunarodnim ugovorima imaju pravo uključiti se u ovu istragu.

"S njima ćemo sutra doći tu, da oni vide mjesto nesreće. Oni će nam biti vrlo korisni u daljnjem tijeku istrage jer oni mogu u Turskoj dolaziti do podataka i informacija do kojih mi sami vjerojatno ne bi došli", istaknuo je Petrin. Pri tome je istaknuo kako se uzrok nesreće neće tako brzo znati. "Maloprije sam opisao proceduru koja je takva i mi je se moramo držati. Znači to je sigurno par mjeseci, pa ajmo reći do godinu dana", naveo je.

Turski zrakoplov Air Tractor srušio se kod Senja







Turski zrakoplov Air Tractor srušio se kod Senja