Dok se Split muči s razuzdanim turistima samo malo dalje tvrde da su totalno druga priča

Komunalni redari upozoravaju turiste na neprimjereno ponašanje svaki dan.

"Imamo komunalca koji to strogo nadzire pa se to u potpunosti smanjilo. Ima još par onih težih ali u većini slučajeva se smanjilo", govori konobarica u Makarskoj Aleksandra Ignac za RTL Direkt.

"Pa Makarska me dosta iznenadila i uredna i čista i komunalni redari su non stop u ophodnji i stvarno je uredno što se tiče ljudi. Možda koji turist malo mlađi bez majice, ali sve u svemu sve ok. Sve lipo", kaže mornar na jahti Dominik Krstulović.

"Ma meni se čini ovako da je sve u redu. Ne vidim, možda nek sitnice vidim sad redara da upozorava ove bez majice da ih obuku. Mislim da je to, ljudima je vruće, ali treba se držati nekog reda", govori booker za turističke izlete Josip Mladin.