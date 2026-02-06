Tko je karikaturist ubijen u Međimurju? Tijekom karijere osvojio je gotovo sto nagrada

Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizualnih rješenja za kalendare, sitotisak, maskote i druge namjene.

Prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom tjedniku Međimurje, a tijekom karijere karikature je redovito objavljivao u brojnim hrvatskim listovima među kojima su Večernji list, Slobodna Dalmacija, Vatrogasni vjesnik.

Radovi Damira Novaka (1960. - 2026.) nagrađivani su i izlagani u Koreji, Kini, Italiji, Austriji, Kanadi, Iranu, Iraku, Češkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i brojnim drugim zemljama.

Poseban trag ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu te Dana humora u Malom Mihaljevcu, u okviru kojih je organizirao ukupno 17 međunarodnih izložbi karikature.

Koristio je raznovrsne tehnike, od tuša, akvarela i flomastera do digitalnih alata. Posljednjih desetak godina najčešće je stvarao na grafičkom tabletu, prateći suvremene tehnološke trendove, ali zadržavajući prepoznatljiv autorski stil, navodi Hrvatsko društvo karikaturista.

Od Novaka se oprašta i Hrvatska vatrogasna zajednica s obzirom na to da je bio dugogodišnji predsjednik DVD-a Mali Mihaljevec, profesionalni i dobrovoljni vatrogasac te vatrogasni sudac.

U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Damir Novak, SDP-ov predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, a počinitelj si je potom oduzeo život.