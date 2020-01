Tko ima najveće šanse protiv Plenkovića? 'Mogao bi biti prvi ako se opozicija u HDZ-u ujedini'

Glavna tema u HDZ-u otkako su završili predsjednički izbori, a njihova kandidatkinja i sad predsjednica u odlasku, Kolinda Grabar-Kitarović, izgubila te izbore, jesu unutarstranački izbori. Novi predsjednik HDZ-a znat će se do sredine ožujka, najavio je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Da će u bitku protiv Andreja Plenkovića, do sada je najavilo pet kandidata, što pokazuje da u toj stranci nezadovoljnih itekako ima, izvještava Dnevnik Nove TV

A kojim putem žele, HDZ će pokazati do sredine ožujka, podsjeća Dnevnik Nove TV .

Uz Andreja Plenkovića svoju kandidaturu do sada su istaknuli Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Ivan Penava, Ljubo Ćesić Rojs i Tomislav Karamarko , koji se, doduše, nakon te najave više nije izjašnjavao.

"Datum izbora do 17. ožujka, nedjelja je 15.3. - do tog datuma ćemo imati izbore na kojima ćemo izabrati novog predsjednika, zamjenika i potpredsjednika HDZ-a", rekao je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković.

'Mislim da se on tu profilira kao osoba koja bi tu mogla biti prva, ukoliko se naravno taj dio opozicije unutar stranke ujedini, a čini mi se da im je to u interesu', kaže Cipek za Dnevnik Nove TV .

No i sam broj kandidata pokazuje da nema jedinstva, smatra Cipek. "Pokazuje se da se u stranci događa nezadovoljstvo. Nije bilo uobičajeno, nekoliko ljudi se javilo da oponira vodstvu HDZ-a, to do sada nije bio slučaj", napominje Cipek.

Pa iako je po Cipeku uvijek sadašnji predsjednik favorit, razloga za zabrinutost - itekako ima.