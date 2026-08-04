PREGOVORI U TIJEKU?

Katar tvrdi da je došlo do napretka između Irana i SAD-a: Pala cijena nafte

I.K./Hina

04.08.2026 u 21:30

Iranska vojska u Hormuškom tjesnacu
Iranska vojska u Hormuškom tjesnacu Izvor: Profimedia / Autor: Rouzbeh Fouladi/MEI / Sipa Press
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Katar je u utorak rekao da posrednici napreduju u naporima za okončanje američko-iranskog rata, što je smanjilo cijene nafte iako je Teheran opovrgnuo tvrdnje predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori već u tijeku.

Cijena sirove nafte Brent pala je za preko četiri posto nakon objave Katara, čime se nastavio pad od ponedjeljka na temelju nade da bi se uskoro mogao postići sporazum o obnovi prometa u blokiranom Hormuškom tjesnacu, piše Reuters.

Međutim, tjesnac zasad ostaje gotovo posve zatvoren te je napadnut još jedan brod koji je pokušao proći kroz njega.

Trump je u ponedjeljak rekao da su pregovori s Teheranom počeli, a da Iran sada ima "posljednju mogućnost" da postigne sporazum. Iranski dužnosnici pak su ustrajali u tome da nisu u tijeku nikakvi razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je spominjao samo pregovore s Omanom glede prometa u Hormuškom tjesnacu, rekavši da su bili pozitivni te da se nastavljaju.

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Ipak, viši američki dužnosnici su bili optimistični, pri čemu su ministar financija Scott Bessent i državni tajnik Marco Rubio ukazali na napredak u razgovorima o ponovnom otvaranju tjesnaca, kojim je prije rata prolazilo oko petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.

"U tim je pregovorima postignut napredak, no nisu još dovršeni. Nadamo se da će se to dogoditi veoma uskoro", rekao je Rubio novinarima u State Departmentu.

Bessent je rekao da bi se dogovor s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuza mogao postići do utorka ili srijede.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari je rekao da je postignut napredak te da posrednici, uključujući Katar, Pakistan i Oman, blisko koordiniraju svoje napore kako bi olakšali pregovore i razmjenu nacrta prijedloga između Washingtona i Teherana.

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Allison Robbert - Pool via CNP / Zuma Press

Viši pakistanski sigurnosni dužnosnik je kazao: "Naš jedini cilj sada je postići barem to da obje strane pristanu započeti razgovore".

Iran je zaustavio većinu prometa u Hormuškom tjesnacu dok Washington održava blokadu iranskih luka i brodova povezanih s Iranom. Također, proiranski hutisti su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, što je dodatno ograničilo opskrbu nafte.

Iran duže vrijeme traži kontrolu nad tjesnacem, za koju tvrdi da bi je dijelio s Omanom koji je na drugoj obali prolaza.

Abas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova
Abas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova Izvor: EPA / Autor: RAJAT GUPTA

Kada bi se Iranu zajamčila kontrola nad prolazom, to bi predstavljalo veliku promjenu u regionalnoj ravnoteži moći, a Washingtonu bi bilo teže tvrditi da je rat koji je Trump započeo zajedno s Izraelom u veljači oslabio Teheran.

Dužnosnici zemalja Perzijskog zaljeva i analitičari tvrde da Iran smatra da može izdržati duže od Washingtona tako što će poremećajima u prometu i energetskoj infrastrukturi podići cijenu sukoba za SAD, piše Reuters.

Iran javno odbacuje pregovore s Washingtonom otkako se početkom srpnja urušio memorandum o razumijevanju koji su dvije strane potpisale prethodnog mjeseca.

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