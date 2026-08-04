Katar tvrdi da je došlo do napretka između Irana i SAD-a: Pala cijena nafte

Cijena sirove nafte Brent pala je za preko četiri posto nakon objave Katara, čime se nastavio pad od ponedjeljka na temelju nade da bi se uskoro mogao postići sporazum o obnovi prometa u blokiranom Hormuškom tjesnacu, piše Reuters.

Međutim, tjesnac zasad ostaje gotovo posve zatvoren te je napadnut još jedan brod koji je pokušao proći kroz njega.

Trump je u ponedjeljak rekao da su pregovori s Teheranom počeli, a da Iran sada ima "posljednju mogućnost" da postigne sporazum. Iranski dužnosnici pak su ustrajali u tome da nisu u tijeku nikakvi razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej je spominjao samo pregovore s Omanom glede prometa u Hormuškom tjesnacu, rekavši da su bili pozitivni te da se nastavljaju.