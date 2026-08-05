VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu

Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma.
Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.
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13:49
U Puli održan tradicionalni mimohod hrvatskih branitelja
Tradicionalnim, 14. mimohodom hrvatskih branitelja Istarske županije u srijedu je u Puli obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, uz jedan od najvećih odaziva sudionika dosad, unatoč iznimno visokim temperaturama.
Istarski župan Boris Miletić zahvalio je hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu u obrani domovine, rekavši kako velik odaziv na ovogodišnjem Mimohodu potvrđuje trajno poštovanje prema onima koji su stali u obranu Hrvatske kada je bilo najpotrebnije.
„Ovaj svečani mimohod u najvećem istarskom gradu, koji okuplja branitelje iz cijele Istre, najbolje govori koliko smo dužni odati počast ljudima kojih danas više nema među nama i koji su stali u obranu Hrvatske kada je trebalo. Posebno želim istaknuti kako je u Istri bio najveći odaziv na mobilizaciju, što govori o našem domoljublju koje na taj način najbolje iskazujemo", rekao je Miletić.
Svi ratni zadaci, dodao je, koji su bili dodijeljeni istarskim braniteljima izvršeni su bez ikakve mrlje i hvala vam na tome.
Rekao je kako je istina da Istra nije bila direktno pogođena ratnim razaranjima, ali je s druge strane otvorena srca primila sve one koji su, nažalost, morali napustiti svoje domove.
"Mnogi od njih, koji su Istru su odabrali za svoj drugi dom, ovdje su među nama i zajedno gradimo jednu od najljepših regija u Europi. Zajedno doprinosimo tome da nam Hrvatska bude još razvijenija“, poručio je župan Miletić.
„Kada je rat onda domovinu braniš oružjem, a u miru domovinu voliš tako što radiš, stvaraš i državi plaćaš porez i to mi u Istri i činimo", poručio je župan Miletić.
Gradonačelnik Pule Peđa Grbin također je čestitao svima okupljenima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, istaknuvši kako danas slavimo mir i slobodu izborene u Domovinskom ratu.
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13:19
Milanović se u govoru osvrnuo na izjave iz Srbije
Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je na obilježavanju 31. obljetnice VRO "Oluja", ulogu branitelja i važnost svjedočenja onih koji su sudjelovali u takvim operacijama, dok je za budućnost Hrvatske vojske istaknuo potrebu da se okrene izazovima novih vremena. >>OPŠIRNIJE<<
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12:22
Miro Bulj se razljutio u Kninu
'Kad vidim ove ograde, sad bih ih pobacao. Eto, iskreno', rekao je Bulj i objasnio što ga je razbjesnilo. >>OPŠIRNIJE<<
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FOTOGALERIJA Prelet Krila Oluje i helikoptera preko kninske tvrđave
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Spektakularan prelet Rafalea iznad Knina tijekom obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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10:47
Bulj kritizirao odnos prema braniteljima
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj rekao je da pripada generaciji koja je nakon devet stoljeća imala priliku i sreću izboriti slobodu Hrvatske te poručio da se hrvatski narod i dalje mora boriti za suverenu i modernu državu, kritiziravši pritom odnos prema braniteljima.
"Hrvatski narod i dalje se bori i nadam se da ćemo na zajedništvu, a ne na sluganskim politikama, nego na zajedništvu hrvatskih branitelja i svih građana, izgraditi suverenu i modernu Hrvatsku", rekao je Bulj.
Ocijenio je da je Knin simbol hrvatske pobjede te istaknuo doprinos branitelja iz svih dijelova Hrvatske koji su sudjelovali u oslobađanju grada.
Govoreći o obilježavanju Oluje, kritizirao je udaljavanje pojedinih braniteljskih postrojbi od službenih obilježavanja, poručivši da Dan pobjede treba biti dan zajedništva svih hrvatskih branitelja.
"Kad vidim ove ograde, sad bih ih pobacao. Eto, iskreno. Hrvatski branitelji su tu iza ograde, ljudi koji su gradili ovu državu. Sramotno je pred ovim čelnicima hrvatskih institucija da se grade od hrvatskih branitelja i da su ovolike snage hrvatske policije uključene, više nego i sramotno", poručio je.
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10:46
Penava: Sad se još snažnije shvaća značaj operacije Oluja
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je u srijedu u Kninu kako se s protokom vremena još snažnije shvaća značaj operacije Oluja kojom je oslobođen velik dio okupiranog teritorija i omogućen završetak rata.
"Suština cijele priče je osloboditi toliki teritorij nakon četiri godine okupacije, dočekati slobodnu i demokratsku državu. To je bio preduvjet stabilne i demokratske Hrvatske", rekao je Penava, dodavši da se to može usporediti s trenutačnom situacijom u Ukrajini.
Zahvalio je prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, tadašnjoj hrvatskoj politici i hrvatskim braniteljima koji su omogućili stvaranje države.
"Bilo je teško, cijena je bila velika i to je istina, ali u konačnici imamo svoju državu, ostvaren je višestoljetni san i živimo slobodu i demokraciju u kojoj se, hvala Bogu, često ne slažemo oko nekih stvari", rekao je.
Osvrćući se na izjave iz Srbije i njihovo viđenje Oluje, Penava je rekao da bi se, kada bi se slušale samo takve poruke, osporavalo postojanje hrvatske države.
Ocijenio je da je riječ o politici usmjerenoj protiv Hrvatske te podsjetio na stradanja tijekom okupacije i nakon završetka ratnih djelovanja.
Dodao je da postoje stvari koje treba mijenjati i poboljšavati, ali da Hrvatska može biti zahvalna što živi u slobodi i demokratskom društvu.
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10:22
Ministri: Hrvatska je danas slobodna, neovisna i uspješna država
Uoči proslave 31. godišnjice VRO Oluja u srijedu, ministri u Vladi ocijenili su da je Hrvatska danas, 31 godinu od VRO Oluja, slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila sve vanjskopolitičke ciljeve koje je postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da se dojmovi miješaju, ali "svakako prevladavaju osjećaji ponosa i sreće što smo u situaciji, kada nam je malo tko davao šanse 1991. godine, uspjeli 1995. godine zatvoriti cijelu ratnu priču, pobijediti u ratu i danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu".
Hrvatska je danas članica svih euroatlantskih integracija u kojima smo 1990. godine željeli biti, uspjeli smo u onome što smo stoljećima sanjali i za što su stoljećima generacije ginule, za hrvatsku državu, poručio je.
„Danas je imamo 36 godina, 31 godina je prošla od najveće i najuspješnije ratne operacije ikada, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Slava i čast svim onima koji danas nisu s nama, koji su izgubili živote boreći se za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje kako bismo im odali počast i prisjetili ih se, ali i vidjeli svoje suborce koji su se i danas okupili ovdje. U svakom slučaju, ponosni smo”, naglasio je.
Anušić je kazao da je vojska spremna za obilježavanje obljetnice, kao što je i uvijek za sve svoje zadaće. Najavio je da će u minuti šutnje preletjeti tri Rafalea, s tim da će se jedan vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti i pilota i aviona.
Naglasio je da je sve u redu, s obzirom na nedavne trzavice između Vlade i Predsjednika Republike oko načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida, dodavši da je danas dan proslave i trebamo ga obilježiti onako kako Hrvati to znaju – zajedništvom i s ciljem da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti na čemu će, ističe, svi zajedno raditi.
Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je kako se ostvarilo sve što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman postavio kao cilj, a to je Hrvatska u okrilju EU-a, NATO-a i zemlja koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve. Ostaje nam još članstvo u OECD-u, ali tu smo na dobrom putu jer smo ispunili sve tražene kriterije, dodao je.
Naglasio je da sa susjednim zemljama zapadnog Balkana možemo podijeliti naša iskustva i znanje jer nam je interes stabilnost ovoga prostora.