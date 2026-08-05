VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu

Naglasio je da sa susjednim zemljama zapadnog Balkana možemo podijeliti naša iskustva i znanje jer nam je interes stabilnost ovoga prostora.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je kako se ostvarilo sve što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman postavio kao cilj, a to je Hrvatska u okrilju EU-a, NATO-a i zemlja koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve. Ostaje nam još članstvo u OECD-u, ali tu smo na dobrom putu jer smo ispunili sve tražene kriterije, dodao je.

Naglasio je da je sve u redu, s obzirom na nedavne trzavice između Vlade i Predsjednika Republike oko načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida, dodavši da je danas dan proslave i trebamo ga obilježiti onako kako Hrvati to znaju – zajedništvom i s ciljem da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti na čemu će, ističe, svi zajedno raditi.

Anušić je kazao da je vojska spremna za obilježavanje obljetnice, kao što je i uvijek za sve svoje zadaće. Najavio je da će u minuti šutnje preletjeti tri Rafalea, s tim da će se jedan vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti i pilota i aviona.

„Danas je imamo 36 godina, 31 godina je prošla od najveće i najuspješnije ratne operacije ikada, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Slava i čast svim onima koji danas nisu s nama, koji su izgubili živote boreći se za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje kako bismo im odali počast i prisjetili ih se, ali i vidjeli svoje suborce koji su se i danas okupili ovdje. U svakom slučaju, ponosni smo”, naglasio je.

Hrvatska je danas članica svih euroatlantskih integracija u kojima smo 1990. godine željeli biti, uspjeli smo u onome što smo stoljećima sanjali i za što su stoljećima generacije ginule, za hrvatsku državu, poručio je.

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da se dojmovi miješaju, ali "svakako prevladavaju osjećaji ponosa i sreće što smo u situaciji, kada nam je malo tko davao šanse 1991. godine, uspjeli 1995. godine zatvoriti cijelu ratnu priču, pobijediti u ratu i danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu".

Uoči proslave 31. godišnjice VRO Oluja u srijedu, ministri u Vladi ocijenili su da je Hrvatska danas, 31 godinu od VRO Oluja, slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila sve vanjskopolitičke ciljeve koje je postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

Ministri: Hrvatska je danas slobodna, neovisna i uspješna država

Uoči proslave 31. godišnjice VRO Oluja u srijedu, ministri u Vladi ocijenili su da je Hrvatska danas, 31 godinu od VRO Oluja, slobodna, neovisna i uspješna država koja je ostvarila sve vanjskopolitičke ciljeve koje je postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da se dojmovi miješaju, ali "svakako prevladavaju osjećaji ponosa i sreće što smo u situaciji, kada nam je malo tko davao šanse 1991. godine, uspjeli 1995. godine zatvoriti cijelu ratnu priču, pobijediti u ratu i danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu".

Hrvatska je danas članica svih euroatlantskih integracija u kojima smo 1990. godine željeli biti, uspjeli smo u onome što smo stoljećima sanjali i za što su stoljećima generacije ginule, za hrvatsku državu, poručio je.

„Danas je imamo 36 godina, 31 godina je prošla od najveće i najuspješnije ratne operacije ikada, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Slava i čast svim onima koji danas nisu s nama, koji su izgubili živote boreći se za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje kako bismo im odali počast i prisjetili ih se, ali i vidjeli svoje suborce koji su se i danas okupili ovdje. U svakom slučaju, ponosni smo”, naglasio je.

Anušić je kazao da je vojska spremna za obilježavanje obljetnice, kao što je i uvijek za sve svoje zadaće. Najavio je da će u minuti šutnje preletjeti tri Rafalea, s tim da će se jedan vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti i pilota i aviona.

Naglasio je da je sve u redu, s obzirom na nedavne trzavice između Vlade i Predsjednika Republike oko načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomira Kundida, dodavši da je danas dan proslave i trebamo ga obilježiti onako kako Hrvati to znaju – zajedništvom i s ciljem da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti na čemu će, ističe, svi zajedno raditi.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio je kako se ostvarilo sve što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman postavio kao cilj, a to je Hrvatska u okrilju EU-a, NATO-a i zemlja koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve. Ostaje nam još članstvo u OECD-u, ali tu smo na dobrom putu jer smo ispunili sve tražene kriterije, dodao je.

Naglasio je da sa susjednim zemljama zapadnog Balkana možemo podijeliti naša iskustva i znanje jer nam je interes stabilnost ovoga prostora.