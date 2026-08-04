Sedamnaest migranata utopilo se na putu prema španjolskim Balearima

Preživjeli su iz sjevernoafričkih zemalja, djelovali su pothranjeno i dehidrirano te su prevezeni u bolnicu, kazala je regionalna vlada u Španjolskoj.

Preživjeli su rekli da je prvotno na plovilu bilo 19 osoba. Vlasti nisu mogle nezavisno potvrditi smrtne slučajeve.

Podignut je helikopter kako bi pretražio područje blizu mjesta spašavanja u utorak, ali i kako bi prenio obavijest moreplovcima, objavio je ured regionalne vlade.

Čamac je pronađen oko 13 nautičkih milja jugozapadno od Mallorce u Sredozemnom moru.