Tisuće španjolskih poljoprivrednika prosvjeduju s traktorima u Madridu

Poljoprivrednici iz raznih krajeva Španjolske krenuli su rano ujutro prema Madridu, uzrokujući prometne probleme. No, raspoloženje je uglavnom bilo mirno, izvijestili su novinari državne televizije RTVE. Udruga poljoprivrednika Union de Uniones priopćila je da također žele poboljšati odnose između urbanog i ruralnog stanovništva. Prosvjednici su najprije u traktorskoj koloni stigli do ministarstva zaštite okoliša, a odatle do ministarstva poljoprivrede.