Obilna kiša potopila Kašmir, 34 osobe poginule, više od 200 nestalo

Incident se dogodio u gradu Chasoti u okrugu Kishtwar, odmorištu na popularnoj hodočasničkoj ruti. Prije nešto više od tjedan dana obilna poplava i klizišta progutali su cijelo selo u himalajskoj državi Uttarakhandu.

Najnovija poplava odnijela je javnu kuhinju i sigurnosni punkt postavljen u selu, odmorište na hodočasničkoj ruti do hrama Machail Mata, rekao je jedan od dužnosnika koji nije želio biti imenovan jer nije ovlašten razgovarati s medijima o incidentu.

"Veliki broj hodočasnika okupio se na ručku i odnijela ih je voda", rekao je dužnosnik.

Machail yatra je popularno hodočašće u himalajsko svetište Machail Mate na velikoj nadmorskoj visini, jednu od manifestacija božice Durge, a hodočasnici pješače do hrama iz Chasotija, gdje završava cesta za vozila.