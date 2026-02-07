Tisuće prosvjedovale u Berlinu u znak potpore iranskom nacionalnom ustanku

Skup slijedi nakon nacionalnih prosvjeda u Iranu, koji su počeli u prosincu zbog gospodarskih teškoća i brzo postali politički te su ugušeni u najnasilnijem obračunu od Islamske revolucije 1979. godine.

Oko 8000 ljudi okupilo se kod Brandenburških vrata u Berlinu, rekla je berlinska policija Reutersu, dodajući da je sudjelovanje prijavilo 20. 000 ljudi.

Šahin Gobadi, član odbora za vanjske poslove Nacionalnog vijeća otpora Irana (NCRI), tvrdi da se okupilo 100. 000 ljudi te da tisuće nisu mogle doputovati u Berlin nakon što su letovi otkazani zbog vremenskih uvjeta.

Bivši američki državni tajnik Mike Pompeo pridružio se događaju putem interneta nakon što mu je let otkazan.