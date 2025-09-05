Tip koji je upao na Pantovčak bivši je pripadnik HV-a: Razlog dolaska je bizaran

Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji, doznaje neslužbeno N1. Protiv njega će, prema posljednjim informacijama, biti podignuta kaznena prijava.

Preskakanje ograde

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, riječ je o umirovljenom brigadiru koji je godinama obnašao dužnosti u Uredima predsjednika na Pantovčaku te je obnašao dužnost pročelnika nekoliko hrvatskih predsjednika, a u jednoj od susjednih zemalja čak je obnašao dužnost vojnog atašea. Također, umirovljeni brigadir je bio aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba u kojima je također obnašao visoke funkcije.

Podsjetimo, jutros je 67-godišnji muškarac pokušao neovlašteno ući u zaštićeni prostor te je preskočio ogradu. Kada su ga pripadnici osiguranja zaustavili, počeo je govoriti da u automobilu kojim je došao ima bombu. Policija je brzo stigla na teren, privela ga i pretražila vozilo, no nikakva eksplozivna naprava nije pronađena.

"Oko 9,45 sati na adresi Pantovčak 241, muškarac (1958.) osobnim automobilom dovezao se do ulaza u kompleks, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom prilikom izjavio je da u vozilu ima bombu.