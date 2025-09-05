Milanović je otišao na festival, o svemu se oglasio Anušić: 'Njegov odlazak tamo...'

Nakon susreta sa slovenskim kolegom Borutom Sajovičem, ministar obrane Ivan Anušić je ponovio stav da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, ali da će nastaviti pomagati toj zemlji na druge načine.

'Stav Hrvatske je jasan, Hrvatska vojska neće u Ukrajinu', prenosi njegove riječi N1. Dodao je da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini u svemu u čemu je i dosad pomagala.