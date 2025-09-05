Milanović je otišao na festival, o svemu se oglasio Anušić: 'Njegov odlazak tamo...'

Ministar obrane Ivan Anušić smatra da je pojavljivanje Zorana Milanovića na festivalu Fališ u Šibeniku legitimna te da na to on ima pravo. Ponovio je ni da Hrvatska vojska neće ići u Ukrajinu, nakon velikog dogovora 26 zemalja. To je stav kojeg je Milanović komunicirao još prije godinu dana
Nakon susreta sa slovenskim kolegom Borutom Sajovičem, ministar obrane Ivan Anušić je ponovio stav da Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu, ali da će nastaviti pomagati toj zemlji na druge načine.
'Stav Hrvatske je jasan, Hrvatska vojska neće u Ukrajinu', prenosi njegove riječi N1. Dodao je da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini u svemu u čemu je i dosad pomagala.
Komentirao je i pojavljivanje predsjednika Zorana Milanovića na festivalu Fališ u Šibeniku, zbog kojeg su ranije protestirale braniteljske udruge.
'Milanović ima pravo posjetiti bilo koji festival u Hrvatskoj, ne vidim tu ništa ni sporno ni problematično. Njegov odlazak tamo je legitiman, to je njegova odluka, kako politička tako i osobna', rekao je ministar obrane.