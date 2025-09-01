Gradski ured otkrio detalje: Sanacija najvećeg klizišta u Hrvatskoj privodi se kraju

Sanacija klizišta na Pantovčaku u iznosu do 10 milijua eura primiče se kraju. Dovršetak radova i sveukupne pripadajuće infrastrukture planiran je za kraj rujna

Radovi napreduju i približavaju se kraju. Asfalt je već na samoj lokaciji. Kako napreduju radovi na sanaciji najvećeg klizišta u Hrvatskoj, pojasnio je za HRT Jurica Rosandić iz Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.

'Asfalt je, ovdje, premda se radi o nosivom sloju asfalta i prometu. Promet će se pustiti krajem ovog tjedna ili za vikend. Na ovom dijelu je kompletno rekonstruirana prometnica u dužini nekih 380 metara od ulice Donje Prekrižje do ulice Zelengaj. Kompletna komunalna infrastruktura, plin, voda, elektroinstalacije. Izvedena je javna rasvjeta i nogostup s jedne strane', rekao je Rosandić. 'Još treba napraviti habajući sloj asfalta, što će se izvoditi kada završe kompletni radovi sanacije klizišta. Računa se negdje krajem rujna', pojasnio je.

