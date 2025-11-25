trzavice ne prestaju

Thompson uputio novu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'Pozivam ga na razum'

I. B.

25.11.2025 u 22:31

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Bionic
Reading

Marko Perković Thompson ponovno se obratio putem društvenih mreža i uputio poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću

Gradonačelnik Zagreba danas je potvrdio svoju odluku kojom mu zabranjuje održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je ta odluka isključivo njegova.

vezane vijesti

Thompson ističe da je ta odluka bez ikakvog razumljivog i pravno utemeljenog obrazloženja te je uspoređuje s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Smatra da se zapravo radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane zagrebačkog gradonačelnika, jer on ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Dodaje kako su hrvatski veterani, među kojima je i on sam, borili za pravnu, neovisnu Republiku Hrvatsku te da će na svaki napad na njen pravni poredak znati odgovoriti. Još jednom poziva gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske.

U slučaju da do dogovora ne dođe, poručuje da će povući puno radikalnije poteze koje, kako kaže, gradonačelniku neće biti drago primiti.

Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
  • Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
  • Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
  • Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
  • Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
  • Koncert duhovne glazbe u Zadru, Marko Perković Thompson bio je gost iznenađnjea
    +17
Marko Perković Thompson Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc

U kalendaru zagrebačke Arene navedeni su programi za prosinac zaključno s 23. prosincem, kao i terminima za 2026. godinu, no upravo u razdoblju u kojem je Thompson rezervirao dvoranu za svoj nastup, te zatražio i dodatni termin, u rasporedu je ostavljena praznina.

Menadžment Marka Perkovića Thompsona danas je najavio izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu. U pozivu medijima navodi se da će se konferencija održati u srijedu, 26. studenoga u hotelu Zonar.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javljaju američki mediji

javljaju američki mediji

Ukrajina pristala na Trumpov mirovni plan
POTEZ OČAJNIKA

POTEZ OČAJNIKA

Izdali domovinu za par eura: Mladi ukrajinski par otkrio kako ih je Kremlj navukao na špijunažu
ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

Je li Srbija zaista pred kolapsom ili Aleksandar Vučić opet dramatizira samo kako bi se pojavio kao spasitelj?

najpopularnije

Još vijesti