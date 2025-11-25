Thompson uputio novu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'Pozivam ga na razum'

Marko Perković Thompson ponovno se obratio putem društvenih mreža i uputio poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću
Gradonačelnik Zagreba danas je potvrdio svoju odluku kojom mu zabranjuje održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je ta odluka isključivo njegova.
Thompson ističe da je ta odluka bez ikakvog razumljivog i pravno utemeljenog obrazloženja te je uspoređuje s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Smatra da se zapravo radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane zagrebačkog gradonačelnika, jer on ne poštuje odluke hrvatskih sudova.
Dodaje kako su hrvatski veterani, među kojima je i on sam, borili za pravnu, neovisnu Republiku Hrvatsku te da će na svaki napad na njen pravni poredak znati odgovoriti. Još jednom poziva gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske.
U slučaju da do dogovora ne dođe, poručuje da će povući puno radikalnije poteze koje, kako kaže, gradonačelniku neće biti drago primiti.
U kalendaru zagrebačke Arene navedeni su programi za prosinac zaključno s 23. prosincem, kao i terminima za 2026. godinu, no upravo u razdoblju u kojem je Thompson rezervirao dvoranu za svoj nastup, te zatražio i dodatni termin, u rasporedu je ostavljena praznina.
Menadžment Marka Perkovića Thompsona danas je najavio izvanrednu konferenciju za medije u Zagrebu. U pozivu medijima navodi se da će se konferencija održati u srijedu, 26. studenoga u hotelu Zonar.