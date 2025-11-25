Thompson uputio novu poruku zagrebačkom gradonačelniku: 'Pozivam ga na razum'

Marko Perković Thompson ponovno se obratio putem društvenih mreža i uputio poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću

Gradonačelnik Zagreba danas je potvrdio svoju odluku kojom mu zabranjuje održavanje koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je ta odluka isključivo njegova.

Thompson ističe da je ta odluka bez ikakvog razumljivog i pravno utemeljenog obrazloženja te je uspoređuje s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Smatra da se zapravo radi o napadu na pravni poredak Republike Hrvatske od strane zagrebačkog gradonačelnika, jer on ne poštuje odluke hrvatskih sudova.

Dodaje kako su hrvatski veterani, među kojima je i on sam, borili za pravnu, neovisnu Republiku Hrvatsku te da će na svaki napad na njen pravni poredak znati odgovoriti. Još jednom poziva gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske. U slučaju da do dogovora ne dođe, poručuje da će povući puno radikalnije poteze koje, kako kaže, gradonačelniku neće biti drago primiti.

Marko Perković Thompson Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc







