Teške optužbe iz Bratislave: 'Zelenski laže! Imamo dokaze'

Slovački premijer Robert Fico ustvrdio je 4. ožujka da posjeduje satelitske snimke koje, kako tvrdi, dokazuju da naftovod Družba nije oštećen. Riječ je o cjevovodu koji prolazi kroz Ukrajinu i kojim se ruska nafta ranije transportirala prema Mađarskoj i Slovačkoj

'Osim jednog manjeg spremnika, glavna trasa naftovoda Družba nije oštećena. Dakle, predsjednik Zelenski dokazivo laže', rekao je Fico, a iz slovačkih medija Kyiv Independent. Dodao je da ukrajinski predsjednik na taj način pokušava ucijeniti Slovačku i Mađarsku, ne precizirajući što bi time Ukrajina željela postići. Fico nije dostavio snimke medijima, uz obrazloženje da su klasificirane i da ih nije moguće objaviti.

Spor oko prekida isporuke nafte Naftovod Družba prestao je s radom u siječnju, nakon što je Kijev objavio da je oštećen u ruskom napadu na zapadu Ukrajine. Unatoč gotovo četverogodišnjem ratu, tim su se pravcem i dalje obavljale isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj. Fico je već 27. veljače izjavio da slovačka obavještajna služba potvrđuje kako naftovod nije oštećen te da ništa ne sprječava tranzit nafte. Slovačka i Mađarska dosad nisu objavile dokaze koji bi potkrijepili njihove tvrdnje da je Ukrajina namjerno zaustavila tranzit ruske nafte. Kijev uzvraća: Poziv na razgovor Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin poručio je da je Ukrajina pozvala Fica na osobni razgovor o tim 'ozbiljnim pitanjima', umjesto da se o njima komunicira putem društvenih mreža.

Robert Fico







