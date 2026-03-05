Teške optužbe iz Bratislave: 'Zelenski laže! Imamo dokaze'

Slovački premijer Robert Fico ustvrdio je 4. ožujka da posjeduje satelitske snimke koje, kako tvrdi, dokazuju da naftovod Družba nije oštećen. Riječ je o cjevovodu koji prolazi kroz Ukrajinu i kojim se ruska nafta ranije transportirala prema Mađarskoj i Slovačkoj
'Osim jednog manjeg spremnika, glavna trasa naftovoda Družba nije oštećena. Dakle, predsjednik Zelenski dokazivo laže', rekao je Fico, a iz slovačkih medija Kyiv Independent.
Dodao je da ukrajinski predsjednik na taj način pokušava ucijeniti Slovačku i Mađarsku, ne precizirajući što bi time Ukrajina željela postići.
Fico nije dostavio snimke medijima, uz obrazloženje da su klasificirane i da ih nije moguće objaviti.
Spor oko prekida isporuke nafte
Naftovod Družba prestao je s radom u siječnju, nakon što je Kijev objavio da je oštećen u ruskom napadu na zapadu Ukrajine. Unatoč gotovo četverogodišnjem ratu, tim su se pravcem i dalje obavljale isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj.
Fico je već 27. veljače izjavio da slovačka obavještajna služba potvrđuje kako naftovod nije oštećen te da ništa ne sprječava tranzit nafte.
Slovačka i Mađarska dosad nisu objavile dokaze koji bi potkrijepili njihove tvrdnje da je Ukrajina namjerno zaustavila tranzit ruske nafte.
Kijev uzvraća: Poziv na razgovor
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin poručio je da je Ukrajina pozvala Fica na osobni razgovor o tim 'ozbiljnim pitanjima', umjesto da se o njima komunicira putem društvenih mreža.
Slovačka je najavila da će, kao odgovor na obustavu isporuke nafte, prekinuti hitne isporuke električne energije Ukrajini. Ta je odluka izazvala kritike iz Kijeva.
'Ukrajina kupuje električnu energiju i ne dobiva je besplatno. Vlada Roberta Fica tako će samo uskratiti zaradu slovačkim tvrtkama, dok će Ukrajina struju nabaviti iz drugih izvora', izjavio je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihi za Kyiv Independent.
Mađarska i Slovačka u međuvremenu su obustavile i izvoz dizela u Ukrajinu.
Otpor udaljavanju od ruske nafte
Vlade u Bratislavi i Budimpešti često se smatraju najsklonijima Kremlju unutar Europske unije. Dok Unija nastoji smanjiti ovisnost o ruskoj nafti, slovački i mađarski dužnosnici protive se takvim mjerama.
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto 4. ožujka sastao se u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tom je prilikom, prema navodima, dogovoreno oslobađanje dvojice ukrajinskih ratnih zarobljenika koji navodno imaju i mađarsko državljanstvo.