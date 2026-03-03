Surova stvarnost: Europska vojska nije spremna za moderno ratovanje

Europska vojska pokazala se nepripremljenom za moderno ratovanje dronovima tijekom vježbe u Estoniji, u kojoj je ukrajinska brigada Nemesis nadmašila snage NATO-a, prenosi Euromaidan Press . Objašnjavaju da je tim Nemesis bio pridružen estonskoj postrojbi te je u tri dana izveo 29 misija , uključujući napade, daljinsko polaganje mina i logističke zadatke.

Zadatak im je bio uništiti 14 ciljeva: sedam oklopnih vozila, tenk, tri automobila, dva zapovjedna mjesta i most. Sedam misija odnosilo se na miniranje, a devet na humanitarne dostave dronovima. Zapovjednik brigade Pavlo Laktionov tvrdi da je posada Nemesisa pokazala europskim saveznicima da dronovi mogu učiniti mnogo više od pukog ispuštanja streljiva, objašnjava isti izvor.

Laktionov se nada da će rezultati vježbe poslužiti kao 'hladan tuš' europskim saveznicima, ističući i to da snajperisti NATO-a raspoređeni na terenu nisu imali sustav opskrbe, a Ukrajinci su im ponudili dostavu baterija bespilotnim letjelicama, pišu Euromaidan Press.

Koordinacija ciljanja pokazala se jednako zastarjelom. NATO-ovi časnici slali su kurira s papirnatom kartom da bi dostavili koordinate ukrajinskoj posadi. Nakon četvrtog dolaska, tim Nemesis odbio je koristiti papir te je svoje partnere poučio upotrebi Delte, ukrajinskog digitalnog sustava za upravljanje bojištem, objašnjavaju.

Nakon tog iskustva Laktionov je zaključio da rusko-ukrajinski rat mijenja doktrinu NATO-a te oblikuje nove standarde ratovanja.