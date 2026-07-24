očevid u tijeku

Teška prometna nesreća u Čazmi: Maloljetnik motociklom udario u traktor

M.Da.

24.07.2026 u 22:06

Motocikl u prometnoj nesreći - ilustracija
Motocikl u prometnoj nesreći - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Zbog zadobivenih ozljeda, maloljetni motociklist je helikopterom prebačen u KBC Zagreb

Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni motociklist dogodila se u Čazmi. Do sudara s traktorom došlo je u Ulici svetog Andrije oko 19.25.

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Dječak je upravljajući motociklom udario u traktor kojim je upravljao 67-godišnjak. Zbog zadobivenih ozljeda, motociklist je helikopterom prebačen u KBC Zagreb, gdje mu se pruža liječnička pomoć, javlja Dnevnik.hr.

Na mjestu nesreće policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti događaja. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija o uzroku sudara.

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