Teška prometna nesreća u Čazmi: Maloljetnik motociklom udario u traktor

Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen maloljetni motociklist dogodila se u Čazmi. Do sudara s traktorom došlo je u Ulici svetog Andrije oko 19.25.

Dječak je upravljajući motociklom udario u traktor kojim je upravljao 67-godišnjak. Zbog zadobivenih ozljeda, motociklist je helikopterom prebačen u KBC Zagreb, gdje mu se pruža liječnička pomoć, javlja Dnevnik.hr.

Na mjestu nesreće policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti događaja. Nakon završetka očevida bit će poznato više informacija o uzroku sudara.