Policija objavila detalje užasne nesreće na A3 u kojoj je poginulo dijete

Očevidom Županijskog državnog odvjetništva, u suradnji s policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnjak (državljanin Bosne i Hercegovine), upravljao osobnim automobilom (bosansko-hercegovačkih registracijskih oznaka) desnom prometnom trakom u smjeru istoka.

Pritom, objavili su iz policije, 45-godišnjak nije održavao potreban razmak od osobnog automobila (srpskih registracijskih oznaka) koji se u istom smjeru kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnjakinja, dok su se u tom vozilu u svojstvu putnika nalazili 42-godišnjak i dijete (r. 2022.g.), švedski državljani.

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u stražnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena te su u nekontroliranom kretanju sletjela s kolnika i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila.



U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su zadržani na daljnjem liječenju. Unatoč naporima medicinskih djelatnika koji su na mjestu prometne nesreće pružali pomoć djetetu, četverogodišnjak je preminuo. Tijelo je prevezeno u bolnicu gdje će biti obavljena medicinska obdukcija.



Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

