u gornjem bazju

Sletio s ceste, udario u ogradu i završio na stupu: Pogledajte posljedice prometne nesreće

M.Da.

22.07.2026 u 23:18

Prometna nesreća u Gornjem Bazju
Prometna nesreća u Gornjem Bazju Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/DVD Gornje Bazje
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Zbog prometne nesreće u Gornjem Bazju kod Virovitice, morali su intervenirati i vatrogasci

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Gornje Bazje, nedaleko od Virovitice. Vozač automobila je iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu, sletio s ceste, udario u ogradu dvorišta te završio u rasvjetnom stupu na nogostupu.

Na intervenciju su odmah izišli pripadnici DVD-a Gornje Bazje te su, kako bi osigurali mjesto nesreće i pomogli prilikom transporta ozlijeđene osobe do vozila hitne medicinske pomoći.

Na intervenciji je ukupno sudjelovalo sedam vatrogasaca. Težina ozljeda, kao i ostali detalji nesreće trebali bi biti poznato nakon policijskog očevida.

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