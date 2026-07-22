Sletio s ceste, udario u ogradu i završio na stupu: Pogledajte posljedice prometne nesreće

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Gornje Bazje, nedaleko od Virovitice. Vozač automobila je iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu, sletio s ceste, udario u ogradu dvorišta te završio u rasvjetnom stupu na nogostupu.

Na intervenciju su odmah izišli pripadnici DVD-a Gornje Bazje te su, kako bi osigurali mjesto nesreće i pomogli prilikom transporta ozlijeđene osobe do vozila hitne medicinske pomoći.

Na intervenciji je ukupno sudjelovalo sedam vatrogasaca. Težina ozljeda, kao i ostali detalji nesreće trebali bi biti poznato nakon policijskog očevida.