Kosovo dobilo novu vladu: Albin Kurti ponovo premijer

Kurtijeva nova vlada potvrđena je sa 66 glasova 'za' u parlamentu koji broji 120 mjesta. Njegova stranka Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) osvojila je 57 mjesta na izborima u prosincu, a potporu je uspio dobiti i od nekoliko malih stranaka etničkih manjina.

Novu vladu čekaju hitni zadaci odobravanja proračuna za 2026. godinu i osiguravanja međunarodnih zajmova i paketa pomoći vrijednih stotine milijuna eura, piše Reuters.

'U sljedeće četiri godine ojačat ćemo savezništva i investirati milijardu eura u obranu', poručio je Kurti zastupnicima prije samog glasanja.