novo staro

Kosovo dobilo novu vladu: Albin Kurti ponovo premijer

V. B./Hina

11.02.2026 u 23:45

Albin Kurti
Albin Kurti Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Bionic
Reading

Kosovski parlament u srijedu je izglasao novu vladu, ponovno predvođenu premijerom Albinom Kurtijem, nakon više od godinu dana političke blokade u najmlađoj europskoj državi

Kurtijeva nova vlada potvrđena je sa 66 glasova 'za' u parlamentu koji broji 120 mjesta. Njegova stranka Vetëvendosje (Samoopredjeljenje) osvojila je 57 mjesta na izborima u prosincu, a potporu je uspio dobiti i od nekoliko malih stranaka etničkih manjina.

Novu vladu čekaju hitni zadaci odobravanja proračuna za 2026. godinu i osiguravanja međunarodnih zajmova i paketa pomoći vrijednih stotine milijuna eura, piše Reuters.

'U sljedeće četiri godine ojačat ćemo savezništva i investirati milijardu eura u obranu', poručio je Kurti zastupnicima prije samog glasanja.

vezane vijesti

'Stavit ćemo u pogon tvornicu streljiva, razviti kosovsku vojnu industriju i proizvoditi borbene bespilotne letjelice domaće proizvodnje.'

Zemlja s 1,6 milijuna stanovnika održala je izvanredne izbore u prosincu 2025. godine nakon neuvjerljivih rezultata u veljači.

Kurti je kratko služio kao premijer 2020. godine dok mu nije izglasano nepovjerenje. Potom je bio na dužnosti premijera od 2021. do 2025., a proteklih godinu dana proveo je na čelu tehničke vlade.

Kosovski parlament sada mora odabrati i novog predsjednika do 5. ožujka, što će se pokazati izazovnim jer taj proces zahtijeva dvotrećinsku većinu. Budući da Kurti nema takvu potporu, trebat će mu podrška oporbe, a u suprotnom mu prijete novi izvanredni izbori, piše Reuters.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
visoke napetosti

visoke napetosti

Bandov o sukobu SAD-a i Irana: 'Trump u svoju odluku mora uračunati i njih'
Hypersonica

Hypersonica

Europski odgovor na ruski 'Orešnik': Uspješno testiran hipersonični projektil
aptamil

aptamil

Nastavljaju se problemi s hranom za dojenčad: Zbog toksina opozvano više proizvoda

najpopularnije

Još vijesti