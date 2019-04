Temperatura raste i do 28 stupnjeva, a onda novi zaokret: Doznajte što nas čeka za vikend

U dane vikenda svježije uz većinom sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu i zapadnjak te u nedjelju ponovno jugo

Sunčano uz malu, mjestimice i umjerenu naoblaku. Od sredine dana na sjevernom Jadranu, u gorskim predjelima i u Slavoniji lokalno je moguć poneki pljusak, predviđa Državni hidrometeorloški zavod za četvrtak.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u Slavoniji i jugoistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25, no u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponegdje i do 28 °C.