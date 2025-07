Još nemojte spremati kišobrane: Temperatura će rasti, ali mogli bi iznenaditi pljuskovi

Podjednake vrijednosti bit će sutra i u središnjim predjelima, gdje se očekuje djelomice sunčano, ali nestabilno . Ujutro lokalno moguća magla, a poslijepodne, uz promjenljvu naoablaku, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni.

I u gorskoj Hrvatskoj i na riječkom području jugozapadni vjetar te poslijepodne vjerojatno i poneki lokalni pljusak. A u većem dijelu na zapadu zemlje djelomice sunčano, ponegdje će biti i pretežno. Na sjevernom Jadranu zapuhat će umjereno jugo, more malo valovito, u jačanju na umjereno. Jutarnja temperatura od 10 u gorju do 20 na moru, a poslijepodne između 24 i 29 stupnjeva.

U Damaciji će u subotu prevladavati sunčano, popodne uz slab do umjeren jugozapadnjak, na otvorenom jugo te većinom malo valovito more. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30 stupnjeva, a najniža od 14 u Zagori do 21 na moru.

Na krajnjem jugu Hrvatske sutra najviše vedrine i sunca, ujutro temperatura od 16 u zaobalju do 22 na obali, a poslijepodne se očekuje od 28 do 30 stupnjeva. Vjetar slab promjenjiva smjera, more malo valovito.