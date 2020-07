Tek nakon izbora slijedi prava drama, podsjećamo što se sve treba napraviti da bi se došlo do novog predsjednika Vlade

Nakon uzbudljive predizborne kampanje čeke nas isto tako, ako ne i uzbudljivije, vrijeme nakon izbora, u kojem će se formirati nova većina što će vladati zemljom iduće četiri godine. Sva predviđanja govore da izbori neće dati jasnog pobjednika te će za formiranje Vlade biti potrebni politički dogovori i koalicije

Kako sada stvari stoje, glavni igrači - HDZ, Restart koalicija, Domovinski pokret i Most - ne žele koalirati međusobno, no može se očekivati da će se dogoditi promjena kursa kada se začuje sirenski zov fotelja u državnoj službi. Jednu od ključnih uloga imat će i predsjednik Zoran Milanović jer će odlučiti o tome kome će povjeriti mandat za sastav Vlade. Ništa ga ne obvezuje na to da mora dati mandat relativnom pobjedniku izbora.

Kad DIP objavi konačne rezultate izbora, kreće i rok od 20 dana u kojem se mora održati prvo zasjedanje Hrvatskog sabora. Prvu sjednicu Sabora do izbora novog predsjednika vodit će Gordan Jandroković, s obzirom na to da je on bio predsjednik Sabora u prethodnom sazivu. Ako on bude spriječen ili eventualno ne bude izabran, umjesto njega sjednicu će voditi najstariji izabrani zastupnik.

Datum prvog zasjedanja određuje predsjednik RH Milanović, a najavio je da neće požurivati proces formiranja državnih institucija nakon izbora, kao što je to činila njegova prethodnica Kolinda Grabar Kitarović 2015. te je tada čak, navodno, imala spremnu privremenu nestranačku vladu. Tadašnja predsjednica nestrpljivo je inzistirala na tome da se akteri dogovore, a kada je konačno došlo do toga 44 dana poslije izbora, Tomislav Karamarko (HDZ) i Božo Petrov (Most) stigli su na Pantovčak sa 78 zastupnika, ali bez mandatara, pa im je Grabar Kitarović dala rok od 24 sata da ga pronađu, zaprijetivši raspisivanjem izbora i imenovanjem vlade stručnjaka dok se izbori ne održe.