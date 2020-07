Nitko ne bi ni s kim, a kako onda misle formirati vlast? Ovo je pet mogućih postizbornih kombinacija

Prema svemu sudeći, ako je vjerovati anketama koje istražuju bilo birača, nakon izbora će biti vrlo teško, ako ne i nemoguće, formirati novu Vladu. Kako sada stvari stoje, nitko ni s kime ne želi koalirati, ali kako ističe politički analitičar Krešimir Macan, to su priče za prije izbora, kasnije je druga stvar

Prema rezultatima istraživanja koje su do sada objavili HRT, u potpunosti, i RTL, djelomično, vodi se tijesna utrka, rame uz rame, što bi se reklo, između Restart koalicije i HDZ-a za relativnog pobjednika izbora. Međutim mandati koje bi prema predviđanjima trebali osvojiti neće biti ni približno dovoljni da samostalno formiraju Vladu te će se morati okrenuti traženju koalicijskih partnera. A tu počinju problemi jer treća najveća opcija, Domovinski pokret Miroslava Škore, zazire od suradnje s obje naše najveće političke formacije.

'Do jučer (prvo sučeljavanje čelnika HDZ-a i SDP-a, op.a.) sam mislio da nikada ne bih podržao Vladu u kojoj bi premijer nastavio biti Andrej Plenković, i dalje to mislim, međutim od sinoć mislim da to ne može raditi ni Davor Bernardić', kazao je Škoro u utorak, nazvavši obojicu birokratima. HDZ i Domovinski pokret Kako sada stvari stoje, nameće se pet logičnih opcija za rješenje potencijalne zavrzlame oko formiranja Vlade. Najlogičnije rješenje je vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta, uz podršku manjih stranaka, ako to bude potrebno, ili nekih zastupnika nacionalnih manjina. Tu bi u obzir došli, recimo, Reformisti Radimira Čačića ili stranka Milana Bandića ako se uspiju ugurati u parlament. Teško je vjerovati da bi se za Most našlo mjesta u tim kombinacijama. Škoro ne odbacuje mogućnost koaliranja s HDZ-om u potpunosti, ali postavlja uvjet da u koaliciji premijer ne može biti Andrej Plenković, predsjednik stranke s kojom bi surađivali, što prilično komplicira stvari. Prema posljednjim izjavama, čini se da bi najradije vidio sebe na tom mjestu, ali nešto će se pitati i HDZ.

Restart i lijeve stranke Druga opcija je da Restart koalicija kao relativni pobjednik izbora, što je mogućnost koju predviđa HRT-ovo istraživanje HRejting, pokuša formirati Vladu. SDP je u Restart koaliciju uspio upakirati gotovo sve što postoji od centra na lijevo pa će teško do vlasti ako samostalno ne prikupi dovoljno mandata. Kako stvari sada stoje, potencijalni partneri s kojima bi mogli formirati Vladu su koalicija lijevih stranaka okupljenih oko platforme Možemo! ili centristička koalicija Stranke s imenom i prezimenom (STRIP), Pametnog i Fokusa plus svih osam zastupnika nacionalnih manjina.

Manjinska vlada Ostale opcije formiranje Vlade manje su vjerojatne. Manjinska vlada predstavlja način upravljanja zemljom popularan u skandinavskim zemljama, ali nije se primio u našoj političkoj kulturi. Kod manjinskih vlada jedna ili više stranaka formira koaliciju i preuzima upravljanje zemljom dok ih neka treća politička opcija, koja zbog ovog ili onog razloga nije ušla u vladu, podržava i kontrolira iz parlamenta. Velika koalicija Postoji i mogućnost velike koalicije HDZ-a i SDP-a, kojom se često spekulira u javnosti, a koju s indignacijom odbacuju čelnici spomenutih stranaka. Te bi dvije stranke, prema dosad objavljenim istraživanjima, mogle imati dvotrećinsku većinu u Saboru, što bi im olakšalo donošenje bilo kakvih zakona, uključujući i, primjerice, izmjene Ustava.

Novi izbori Ako bi se iscrpile sve prethodne opcije i nitko ne bi uspio sastaviti Vladu, uvijek ostaju novi izbori na kojima bi stranke pokušale dobiti tih nekoliko mandata više da bi mogli sastaviti vladu koju prethodno nisu uspjeli.

Politički analitičar Krešimir Macan za tportal kaže da je i bez anketa bilo jasno da će iznimno teško biti formirati novu Vladu. 'Restart se nadao da će osvojiti do 65 mandata, ali po ovim anketama izgleda da će im taj plan teško poći za rukom, što znači da će teško formirati Vladu sami plus manjine. Morat će imati druge partnere. Mogu računati na Možemo! i STRIP, a hoće li to biti dovoljno, pitanje je na koje ćemo odgovor znati tek u nedjelju', kaže Macan. Ono što je po ovim anketama jasno, ističe, jest da HDZ raste, a Domovinski pokret pada ili stagnira, tako da bi prema njegovu mišljenju HDZ mogao možda doći i do toga da bude relativni pobjednik izbora. 'Najvažniji je trend, a HDZ-ov trend je uzlazan, jer im kampanja donosi rezultate dok kampanje Domovinskog pokreta nema te oni stagniraju i padaju', navodi stručnjak. Ipak, najlogičniji ishod, kako sada stvari stoje, čini vlada HDZ-a i Škore. Macan se slaže i smatra da će biti te vlade. Samo je prije toga, kaže, HDZ-u važno osvojiti što više mandata kako bi ih ovi drugi mogli što manje ucjenjivati. Priča da Škoro neće prihvatiti Plenkovića za premijera je, vjeruje Macan, blef za prije izbora, a poslije izbora priča se mijenja.