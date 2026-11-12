Tehničar iz Jankomira: 'Jastuk je kod nas uobičajeno sredstvo, da nas ne bi pljuvali'

Medicinski tehničar iz Psihijatrijske bolnice Jankomir, koji je odlučio javno progovoriti uz zaštitu identiteta, tvrdi da se jastuk koristi tijekom intervencija s agresivnim pacijentima zbog nedostatka odgovarajuće opreme za sputavanje. U razgovoru za RTL Danas upozorio je i na probleme te propuste u sustavu koji, prema njegovim riječima, traju već deset godina.

U razgovoru s reporterkom RTL-a Ivanom Ivandom Rožić, medicinski tehničar objasnio je u kojim okolnostima osoblje poseže za jastukom i koja je njegova svrha, prenosi Net.hr. ‘Jastuk je, nažalost, zbog pomanjkanja kvalitetnih i sofisticiranih sredstava sputavanja kod nas, nažalost, prirodno sredstvo koje se koristi isključivo na način da se priloži na glavu tog pacijenta, bez da se radi ikakav pritisak i služi na neki način kao kao tkanina preko. Preko lica psihotičnog shizofrenog agresivnog pacijenta da usred te intervencije ne bi na bilo koji način ozlijedio ugrizima ili nas kontaminirano slinom za koju ne znamo i moramo pristupati svakome kao da je kontaminirana i da nas može u konačnici isto tako koštati.’

Na izravno pitanje je li jastuk uobičajeno sredstvo u takvim intervencijama, odgovorio je potvrdno, ponovno istaknuvši nedostatak osoblja i odgovarajuće zaštitne opreme. ‘Jastuk je uobičajeno sredstvo u trenucima kad situacija eskalira na način da mi nemamo petu, šestu i sedmu osobu koja će nam u tom trenutku otići po masku u ambulantu koja će donijeti i koja će tom čovjeku staviti masku na lice da nas isti ne bi pljunuo’, poručio je. Podsjetimo, 32-godišnji Kristian Josip Periš, bivši atletičar i diplomirani kineziolog, preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Zbog sumnje na teško ubojstvo posebno ranjive osobe uhićena su četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL