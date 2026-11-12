Selak Raspudić: Plenković snimku Periševe smrti nije mogao vidjeti legalnim putem

“Nevjerojatan je slijed događaja u kojem predsjednik Vlade istrčava s informacijom da je on tu snimku vidio, premda nije mogao biti u njezinu posjedu legalnim putem. Dakle, snimka je morala odnekud iscuriti”, rekla je Selak Raspudić na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.

Logično je, smatra, pretpostaviti da su nakon “takve problematične izjave predsjednika Vlade” snimku u opću javnost morali pustiti krugovi bliski HDZ-u, kako bi se spriječila šteta za HDZ. Naglasila je da je to njezina politička procjena o tome zašto je snimka puštena.

Snimku je, kako je rekla, dobila “iz desetak izvora”. “Kao da je riječ o seks-skandalu, a ne događaju s tragičnim posljedicama”, izjavila je i dodala kako su do te snimke sada sigurno došli i svjedočili joj tinejdžeri, djeca u najosjetljivijoj dobi. “Tko će s njima o tome sada razgovarati?”, upitala je.

Ponovila je da se građani pitaju je li događaj u bolnici u Jankomiru izoliran incident ili uobičajena praksa. Na snimci Periševe smrti se, kako je rekla, vide i osobe koje “za to vrijeme uopće ne reagiraju nego tipkaju na mobitel”. “To jedino može značiti da one tako nečemu nisu prvi put svjedočile”, ocijenila je.

'Tko skrbi za pacijente?'

Upozorila je da je bolnica, koja ima stotine pacijenata, ostala bez ravnateljice, a trećina osoblja je, prema njezinim saznanjima, na bolovanju. “Tko sada pruža skrb tim pacijentima?”, upitala je, dodavši da se pita i hoće li se itko javiti na natječaj za novu ravnateljicu ili ravnatelja, s obzirom na to da se na prvi od prethodnih natječaja nitko nije javio zbog, kako je rekla, koruptivne afere.

Zatražila je i odgovor na pitanje vodi li itko evidenciju o primjeni mjera prisile te primjenjuju li se protokoli po kojima bi one trebale biti krajnja mjera, “a ne kao najjednostavniji način smirivanja pacijenta”.

Kristijan Josip Periš (32) umro je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara.

Klinika je u četvrtak potvrdila da je ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku koju je upravno vijeće klinike prihvatilo na izvanrednoj sjednici.