Miletić: Jutros se digla velika frka u USKOK-u, analizira se krivotvorenje Periševe dokumentacije

Ostavku ravnateljice Klinike Majde Grah ocijenila je dobrom te kazala kako je tu postavljena ljestvica da i u drugim slučajevima u drugim zdravstvenim ustanovama gdje je došlo do tragičnih ishoda u budućnosti bude podnošenje takve odgovornosti.

Sandra Benčić (Možemo!) pozdravila je proširenje istrage jer, rekla je, u cilju im je da utvrde apsolutno sve razine odgovornosti, kako one izravne za počinjenje evidentno kaznenog djela, tako i ako postoje druge odgovornosti na razini upravljanja pa i zdravstvenog sustava.

Benčić: Dobro je i normalno da je ravnateljica podnijela ostavku

Na novinarsko inzistiranje zašto hvali taj potez ravnateljice kojoj je trebalo 14 dana da pogleda snimku intervencije koja je završila smrtnim ishodom, Benčić je kazala da je dobro i normalno što je podnijela ostavku i dala izvanredne otkaze četvorici medicinskih tehničara, ali i da treba utvrditi zašto je ravnateljica tek za 14 dana provjerila snimku.

Upitana za odgovornost upravnog vijeća Klinike istaknula je kako je sigurna da će svi koji smatraju da to trebaju učiniti, podnijeti odgovornost. Dodala je kako treba utvrditi koje informacije dobiva upravno vijeće, a obično su to, kaže, informacije koje se tiču poslovanja, a koje po logici nadležnosti za zdravstvene postupke dobiva Ministarstvo zdravstva.

Treba vidjeti je li Ministarstvo dobilo tu informaciju i je li postupalo po njoj jer je to linija odgovornosti za zdravstvene postupke, napominje. „Ni u jednom trenutku nije bilo upitno da policija, DORH, Ministarstvo zdravstva trebaju provesti istrage vanjske, interne i sve druge upravo da bi se utvrdile te odgovornosti”, ustvrdila je.

Bez obzira na to radi li se o zaposlenicima, upravi, nadzoru ili ljudima iz Ministarstva zdravstva i bez obzira na razinu, svatko treba podnijeti svoj dio odgovornosti, ustvrdila je. „Želimo da se utvrdi tko je imao informaciju, je li bio dužan imati, zašto je nije imao ili zašto, ako je imao, nije po njoj postupao. To je pitanje odgovornosti i ono mora ići do najviše razine, i to od početka tražimo”, poručila je Benčić.

Hajdaš Dončić: Ako se utvrdi odgovornost upravnog vijeća, sami će otići

SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić napomenuo je kako odgovornost za funkcioniranje bolnica ima isključivo ravnatelj, dok su upravna vijeća, u pravilu, samo alat za prihvaćanje financijskih izvješća i za sistematizaciju. „Ako se utvrdi bilo kakva odgovornost upravnog vijeća i ako dođu neka saznanja da upravno vijeće nije reagiralo, oni će sami otići, jer to nije prihvatljivo ni SDP-u ni Možemo!, i neće prebacivati odgovornost ni na koga. U više navrata razgovarao sam s predsjednikom upravnog vijeća Klinike Mirandom Mrsićem, koji je u trenutku kada je dobio izvješće odmah, sukladno svojim ovlastima, pokrenuo upravni nadzor nad radom bolnice”, izvijestio je čelnik SDP-a.

Mostov Nikola Grmoja ustvrdio je kako postoji čitav niz propusta u radu Klinike, te poručio kako osim kaznene odgovornosti ljudi koji su bili u toj „sobi strave” 21. listopada i, kaže, sudjelovali u ubojstvu nužno je utvrditi i odgovornost ljudi koji su bili u toj sobi i nisu ništa poduzeli niti prevalili preko usta ijednu riječ.

Grmoja: Postavlja se i pitanje političke odgovornosti

Oni će sigurno kazneno odgovarati, ali postavlja se i pitanje političke odgovornosti, kazao je, prozivajući SDP i Možemo! za glasanje protiv objavljivanja izvješća poslovanja te bolnice.

Naveo je i da je tragičan slučaj u Jankomiru potaknuo i druge ljude da progovore o svojim sličnim iskustvima. „Ako njegova obitelj može u bilo čemu pronaći utjehu, to je spoznaja da će sada mnogi iznijeti svoje priče i nadam se da u hrvatskim bolnicama mnogi dobiju ono po što su došli, a to je pomoć, a ne iživljavanje, nasilje, nepoštovanje i gaženje njihova ljudskog dostojanstva”, poručio je Grmoja.

Njegov stranački kolega Marin Miletić izvijestio je, kako je prema njegovim izvorima, „jutros velika frka u USKOK-u jer se analizira pokušaj krivotvorenja medicinske dokumentacije vezano uz Kristijana Josipa Periša”, ali nije htio govoriti o detaljima. Također je kazao da se, prema informacijama koje ima, Periš požalio svojim najbližima, kada je prije nekoliko godina završio u istoj toj bolnici, da su ga gušili, mučili i tukli te da se on tamo živ više ne vraća.

DP zatražio reviziju smrtnih ishoda u Klinici Sveti Ivan

Domovinski pokret od Ministarstva zdravstva je zatražio reviziju smrtnih ishoda u Klinici Sveti Ivan u posljednjih pet godina i nadzor svih psihijatrijskih ustanova u Hrvatskoj te ujednačavanje protokola za postupanje s pacijentima, osobito pri primjeni mjera prisile.

U priopćenju napominju da su slabosti sustava već službeno zabilježene i da je prema izvješću pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2025., u prvoj polovici godine samo 36,08 posto psihijatrijskih ustanova i ustanova socijalne skrbi ispunilo obvezu izvještavanja Povjerenstva o primijenjenim mjerama prisile. U tim su ustanovama tijekom 2025. primijenjene ukupno 8.854 mjere prisile.

Pad povjerenja u psihijatrijske ustanove i liječenje ljudi s izazovima u mentalnom zdravlju, navode, posebno je zabrinjavajući zato što istraživanja potvrđuju da mladi sve češće trebaju pomoć. Prema podacima HZJZ-a, broj pregleda djece i mladih do 18 godina kod psihijatra porastao je sa 6.853 u 2018. na 9.818 u 2023. godini, što je rast veći od 40 posto, navodi DP.

Damir Barbir (Centar) ustvrdio je da smrt pacijenta u Jankomiru pokazuje da smo kao društvo ostali bez bilo kakve ljudskosti i da je nešto zaista otišlo u krivo. Ostavka ravnateljice je izuzetno moralan čin, međutim, kao društvo moramo napraviti sve da takve stvari ne ostavljamo u naslijeđe djeci niti da itko više u državi vidi takve scene, smatra Barbir.