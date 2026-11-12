Cijela zemlja pod meteoalarmom! Vrijeme sutra postaje opasno - evo što nas sve čeka

Hrvatsku u petak očekuje nagla promjena vremena. Nakon jake južine i iznadprosječnih temperatura, stiže hladan zrak, a u Gorskom kotaru i Lici kiša će prijeći u snijeg. Meteorolozi upozoravaju na obilne oborine, moguće poplave i olujne udare bure do 150 kilometara na sat.
Ciklona s frontalnim poremećajima u petak će zahvatiti cijelu Hrvatsku, donoseći obilnu kišu, snažan vjetar i osjetno zahlađenje. Najviše oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi ponegdje u dva dana moglo pasti više od 150 milimetara kiše.
‘Ciklona s pripadnim frontalnim poremećajima utjecat će na vrijeme tijekom petka u cijeloj Hrvatskoj. Najprije će uz izraženu južinu biti iznadprosječno toplo te većinom oblačno, kišovito, osobito na Jadranu i vjetrovito. Najobilnija oborina očekuje se u Istri, na Kvarneru i u dijelu Gorskoga kotara, gdje u ponekim mjestima tijekom četvrtka i petka može pasti ukupno više od 150 mm kiše.
U petak i u Dalmaciji može biti jakih pljuskova praćenih grmljavinom, uz lokalno veće količine kiše u kraćem vremenu. Zbog toga su izdana upozorenja na obilnu oborinu i olujan vjetar’, izjavila je za 24sata Ivana Grljak iz DHMZ-a.
Uz obalu i na otocima mogući su izraženi grmljavinski pljuskovi, dok na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava.
Bura će dosezati 150 kilometara na sat
Jako i olujno jugo tijekom petka postupno će zamijeniti bura, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji. Visoki valovi otežavat će pomorski promet, a moguće je i plavljenje riva.
‘Na Jadranu će još u prvom dijelu petka puhati jako, ponegdje i olujno jugo te južni i jugozapadni vjetar. Olujan vjetar i visoki valovi otežavat će pomorski promet, a ponegdje je moguće i plavljenje riva. Od sredine dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, podno Velebita jaka i olujna, a do kraja dana proširit će se i na veći dio Dalmacije.
Narančasto upozorenje zbog bure vrijedi od 14 sati u Ličko-senjskoj, a od 15 sati u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji. Na Kvarneru i Kvarneriću te u Velebitskom kanalu udari bure mogu dosegnuti 150 km/h’, kaže Grljak.
U gorju moguć snijeg
Prodor hladnog zraka donijet će i prve ozbiljnije zimske uvjete. U Gorskom kotaru i Lici već će poslijepodne i navečer kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, a tijekom noći mogao bi nastati snježni pokrivač.
‘S okretanjem vjetra na sjeverni stiže i osjetno hladniji zrak pa će već u petak poslijepodne i navečer u višem gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. U noći s petka na subotu u Gorskom kotaru i Lici mjestimice se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača. Pokrivač će uglavnom biti tanji, osim u najvišim predjelima iznad 800 – 900 metara nadmorske visine, gdje se na tlu može zadržati i oko 10 cm snijega.
Zbog mokrih i skliskih kolnika, padanja snijega, a prolazno i jakog vjetar svakako je potreban oprez u prometu kroz te krajeve. Susnježica i snijeg mogući su i u najvišim gorama središnje te istočne Hrvatske’, poručila je Grljak.
U Zagrebu će nakon razmjerno toplog prijepodneva temperatura naglo pasti na jednoznamenkaste vrijednosti, a na Medvednici su mogući susnježica i snijeg. Na istoku zemlje toplina će se zadržati dulje, uz dnevne temperature od 16 do 21 stupanj, prije zahlađenja prema večeri.
Za vikend hladnije, a onda se vraća južina
Subota će donijeti postupno razvedravanje, najkasnije na jugu zemlje, dok će na Jadranu i dalje puhati jaka, mjestimice olujna bura.
‘Za vikend posvuda niža temperatura. U subotu postupno razvedravanje, najkasnije na jugu, gdje će još u prvom dijelu dana biti kiše. Na Jadranu će i u subotu puhati jaka, ponegdje i olujna bura, koja će prema kraju dana slabjeti. Uz slabljenje vjetara u nedjelju na kopnu ujutro magla, a na Jadranu i u krajevima uz Jadran novo naoblačenje s kišom uz jugo, što je uvod u promjenljiv i nestabilan početak novog radnog tjedna, opet uz južinu’, najavila je Grljak.
Zbog snijega, poledice i snažnog vjetra vozačima se savjetuje dodatan oprez, osobito na cestama kroz Gorski kotar i Liku. U zimskim uvjetima zabranjena je vožnja bez propisane zimske opreme, koja je na zimskim dionicama obvezna od 15. studenoga do 15. travnja, neovisno o vremenu. Dnevna ili kratka svjetla obvezna su od 1. studenoga do 31. ožujka.