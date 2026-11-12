Cijela zemlja pod meteoalarmom! Vrijeme sutra postaje opasno - evo što nas sve čeka

Hrvatsku u petak očekuje nagla promjena vremena. Nakon jake južine i iznadprosječnih temperatura, stiže hladan zrak, a u Gorskom kotaru i Lici kiša će prijeći u snijeg. Meteorolozi upozoravaju na obilne oborine, moguće poplave i olujne udare bure do 150 kilometara na sat.

Ciklona s frontalnim poremećajima u petak će zahvatiti cijelu Hrvatsku, donoseći obilnu kišu, snažan vjetar i osjetno zahlađenje. Najviše oborina očekuje se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi ponegdje u dva dana moglo pasti više od 150 milimetara kiše. ‘Ciklona s pripadnim frontalnim poremećajima utjecat će na vrijeme tijekom petka u cijeloj Hrvatskoj. Najprije će uz izraženu južinu biti iznadprosječno toplo te većinom oblačno, kišovito, osobito na Jadranu i vjetrovito. Najobilnija oborina očekuje se u Istri, na Kvarneru i u dijelu Gorskoga kotara, gdje u ponekim mjestima tijekom četvrtka i petka može pasti ukupno više od 150 mm kiše. U petak i u Dalmaciji može biti jakih pljuskova praćenih grmljavinom, uz lokalno veće količine kiše u kraćem vremenu. Zbog toga su izdana upozorenja na obilnu oborinu i olujan vjetar’, izjavila je za 24sata Ivana Grljak iz DHMZ-a.

Uz obalu i na otocima mogući su izraženi grmljavinski pljuskovi, dok na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Bura će dosezati 150 kilometara na sat Jako i olujno jugo tijekom petka postupno će zamijeniti bura, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u Dalmaciji. Visoki valovi otežavat će pomorski promet, a moguće je i plavljenje riva. ‘Na Jadranu će još u prvom dijelu petka puhati jako, ponegdje i olujno jugo te južni i jugozapadni vjetar. Olujan vjetar i visoki valovi otežavat će pomorski promet, a ponegdje je moguće i plavljenje riva. Od sredine dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, podno Velebita jaka i olujna, a do kraja dana proširit će se i na veći dio Dalmacije. Narančasto upozorenje zbog bure vrijedi od 14 sati u Ličko-senjskoj, a od 15 sati u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji. Na Kvarneru i Kvarneriću te u Velebitskom kanalu udari bure mogu dosegnuti 150 km/h’, kaže Grljak.