Plenković opet udario po Crnoj Gori: 'Sjeli bi za isti stol s nama, a...'

“Ne, to nisu bilateralna pitanja, to su pitanja koja zadiru u same vrijednosti EU-a. Te vrijednosti su poštivanje načela dobrosusjedskih odnosa, rješavanje pitanja sukcesije bivše Jugoslavije, pružanje odgovarajućih informacija o nestalim osobama iz Domovinskog rata”, rekao je Plenković.

Dodao je da su vrijednosti EU-a i procesuiranje ratnih zločinaca za počinjene zločine, kao što su bombardiranje i razaranje povijesnog grada Dubrovnika, da nisu vrijednosti nazivanje bazena u Kotoru po nekada vrlo poznatom vaterpolistu Zoranu Gopčeviću, koji je tijekom agresije Jugoslavije na Hrvatsku bio čuvar u logoru u kojem su hrvatski ratni zarobljenici ubijani, zatočeni i mučeni.