nije bilateralna stvar

Plenković opet udario po Crnoj Gori: 'Sjeli bi za isti stol s nama, a...'

I.V./Hina

12.11.2026 u 17:40

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković odbacio je prigovore da su hrvatski uvjeti za završetak pregovora s Crnom Gorom bilateralne naravi, nego da je riječ o vrijednosnim pitanjima koja su dio europske pravne stečevine

“Ne, to nisu bilateralna pitanja, to su pitanja koja zadiru u same vrijednosti EU-a. Te vrijednosti su poštivanje načela dobrosusjedskih odnosa, rješavanje pitanja sukcesije bivše Jugoslavije, pružanje odgovarajućih informacija o nestalim osobama iz Domovinskog rata”, rekao je Plenković.

Dodao je da su vrijednosti EU-a i procesuiranje ratnih zločinaca za počinjene zločine, kao što su bombardiranje i razaranje povijesnog grada Dubrovnika, da nisu vrijednosti nazivanje bazena u Kotoru po nekada vrlo poznatom vaterpolistu Zoranu Gopčeviću, koji je tijekom agresije Jugoslavije na Hrvatsku bio čuvar u logoru u kojem su hrvatski ratni zarobljenici ubijani, zatočeni i mučeni.

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“Ti ljudi imaju svoje obitelji, supruge i djecu; oni ne mogu prihvatiti činjenicu da nova članica EU-a, koja sjeda za isti stol s nama, u zajednicu koju vežu iste vrijednosti, zadržava taj naziv na bazenu”, rekao je.

“Da je riječ o bilateralnim pitanjima - na način na koji neke druge zemlje Europske unije postupaju prema drugim državama jugoistočne Europe - onda, Crna Gora 2012. godine ne bi ni započela pregovore o pristupanju”, istaknuo je Plenković.

Hrvatska je sredinom prošlog mjeseca službeno dostavila državama članicama Europske unije i Crnoj Gori popis od osam zahtjeva koje Podgorica mora ispuniti prije završetka pregovora i ulaska u EU. Od tih osam zahtjeva, dva su već riješena, dok se preostalih šest i dalje mora ispuniti. Šest zahtjeva spadaju u poglavlje 23 o temeljnim pitanjima, a dva u poglavlje 31 Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.

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nije bilateralna stvar

nije bilateralna stvar

Plenković opet udario po Crnoj Gori: 'Sjeli bi za isti stol s nama, a...'
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