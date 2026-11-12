U Holdingu pala odluka: Zagrebačke ceste imaju novog šefa

Hrastinski je voditeljem Zagrebačkih cesta imenovan na četverogodišnji mandat, priopćeno je iz Holdinga u četvrtak.

Profesionalni put u Zagrebačkim cestama Tomislav Hrastinski gradi od 2008. godine kada je počeo raditi kao voditelj nadcestarije.

Od travnja 2023. obavlja poslove voditelja Službe održavanja i zaštite cesta, a od siječnja 2026. vodi i Zimsku službu. Tijekom dosadašnje karijere stekao je iskustvo u održavanju cestovne infrastrukture, organizaciji poslovanja te upravljanju ljudskim i tehničkim resursima.