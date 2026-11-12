Tomislav Hrastinski

U Holdingu pala odluka: Zagrebačke ceste imaju novog šefa

I.V.

12.11.2026 u 18:27

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Tomislav Hrastinski novi je voditelj podružnice Zagrebačke ceste, a na tu ga je dužnost, nakon provedenog javnog natječaja, izabrala Uprava Zagrebačkog holdinga

Hrastinski je voditeljem Zagrebačkih cesta imenovan na četverogodišnji mandat, priopćeno je iz Holdinga u četvrtak.

Profesionalni put u Zagrebačkim cestama Tomislav Hrastinski gradi od 2008. godine kada je počeo raditi kao voditelj nadcestarije.

Od travnja 2023. obavlja poslove voditelja Službe održavanja i zaštite cesta, a od siječnja 2026. vodi i Zimsku službu. Tijekom dosadašnje karijere stekao je iskustvo u održavanju cestovne infrastrukture, organizaciji poslovanja te upravljanju ljudskim i tehničkim resursima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nije bilateralna stvar

nije bilateralna stvar

Plenković opet udario po Crnoj Gori: 'Sjeli bi za isti stol s nama, a...'
NAGLA PROMJENA VREMENA

NAGLA PROMJENA VREMENA

Cijela zemlja pod meteoalarmom! Vrijeme sutra postaje opasno - evo što nas sve čeka
most wanted

most wanted

Dvojica zbog brutalnog ubojstva u Zagrebu promijenila identitete: Europol traži pomoć građana

najpopularnije

Još vijesti