Iz Irana stižu sve opasnije poruke: 'Možda ćemo biti prisiljeni na...'

Visoki iranski dužnosnici strahuju da bi američki predsjednik Donald Trump mogao ponovno posegnuti za vojnom silom ili dodatno pooštriti gospodarski pritisak na Iran, što bi Teheran moglo navesti na uzvratne poteze, pa čak i preventivni napad

Takvu procjenu iznio je Mehdi Mohammadi, savjetnik glavnog iranskog pregovarača u razgovorima sa SAD-om, Mohammada Baghera Ghalibafa. U objavi na Telegramu naveo je da su Amerikanci predložili rok od otprilike dva tjedna, nakon kojeg bi Trump trebao odlučiti o mogućoj vojnoj akciji, piše Guardian. Mohammadi, čije se izjave smatraju dobrim pokazateljem Ghalibafova stajališta, doveo je u pitanje Trumpove tvrdnje da je vojna opcija isključena. Tvrdi da Washington priprema ograničeni napad, a da Iran već razrađuje odgovor. Ako se američke sankcije nastave, upozorio je, Iran bi mogao biti prisiljen na sveobuhvatan preventivni rat kako bi se ‘povećala cijena sankcija za neprijatelja’.

Mohammadi je američki odgovor na najnovije iranske prijedloge o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca nazvao ‘ne samo nezadovoljavajućim, nego i potpuno obmanjujućim’. ‘Ne žele osloboditi zamrznuta sredstva. Ne žele ukinuti sankcije i ne žele zaustaviti rat u Libanonu’, poručio je. Otkrio je i da je Iran odbio zahtjev američkog potpredsjednika JD-a Vancea za izravan sastanak s iranskim pregovaračima prije nego što Teheran odgovori na američke uvjete za ukidanje blokade tjesnaca. Teheran strahuje od unutarnje destabilizacije Trump se zasad odlučio za strategiju gospodavskog pritiska na Iran, uz pooštravanje blokade njegova izvoza nafte, dok se istodobno omogućava izvoz nafte drugih zaljevskih država kroz Hormuški tjesnac. Mohammadijeve procjene upućuju na to da dio iranskog vodstva strahuje kako bi takva strategija mogla destabilizirati zemlju. Gospodarski problemi mogli bi potaknuti nove prosvjede, možda i u vrijeme godišnjice masovnih demonstracija koje su počele krajem prosinca prošle godine. Iransko vodstvo zbog toga bi moglo zaključiti da sadašnje stanje, koje se opisuje kao ‘ni rat ni mir’, nije dugoročno održivo te da je potrebno djelovati preventivno.