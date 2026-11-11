Plenković zaprijetio Crnoj Gori zbog graničnog spora: 'Da budem sasvim jasan...'

'Predsjednik Milatović sasvim sigurno sa svojim stajalištima ne doprinosi tom brzom približavanju i rješavanju pitanja jer dovodi u pitanje ploču u Morinju, nazivajući je nezakonitom, isto tako prije dolaska u Zagreb kaže da ne treba prihvatiti ugovor sa Hrvatskom o granici, jer će ih u pregovorima dovesti u lošu poziciju. Je li oni znaju da, ukoliko ne potpišu taj ugovor, možemo smatrati da to nije odustajanje od njihovih teritorijalnih pretenzija prema Hrvatskoj? Jesu li toga svjesni?", pitao je Krstulović Opara.

Plenković je odgovorio da je Podgorici već dostavljen prijedlog ugovora o kopnenoj granici te da bi joj načela Badinterove komisije trebala biti prihvatljiva.

'Ako njima to ne odgovara, znači da oni šalju poruku: 'Ne možemo prihvatiti načela Badinterove komisije, ne vjerujemo u načelo da su republičke granice i granice između država koje su nastale nakon bivše SFRJ'. Onda je to ozbiljan problem. I u toj varijanti Crna Gora neće zatvoriti pregovore o pristupanju kako planira. Da budem sasvim jasan", odgovorio je premijer.

Hrvatska je i dosad rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja isticala kao uvjet za potporu crnogorskom članstvu u Europskoj uniji. Među temama na kojima Zagreb i dalje inzistira je i razgraničenje, unatoč napretku u ispunjavanju dijela hrvatskih zahtjeva povezanih s Kotorom i Morinjem.