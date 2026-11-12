Strah u Drnišu: Čovjek ima mačetu i pištolj, urla o Aleksiću i Mlađanu i prijeti svima

Riječ je o muškarcu srednjih godina koji živi u središtu grada , a kojeg potpisnici opisuju kao konfliktnu osobu odavno poznatu policiji i drugim službama. Tvrde da godinama uznemirava susjede, prijeti im i izaziva incidente , dok se situacija posljednjih mjeseci dodatno pogoršala.

Stanovnici su se obratili Policijskoj upravi šibensko-kninskoj, Policijskoj postaji Drniš, Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku i Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Prijavu su dostavili i gradonačelniku te Radio Drnišu, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prijetnje smrću, napadi i oružje

Građani opisuju gotovo svakodnevno urlanje, vrijeđanje, prijetnje smrću susjedima, prolaznicima i djeci te uništavanje imovine. Muškarcu pripisuju i prijetnje mačetom, mahanje nožem, razodijevanje na javnom prostoru te incident u kojem je zamalo izazvao požar u zgradi.

Posebno ih je uznemirio događaj u kojem je susjedu pred vratima ostavio pogrebno cvijeće, nakon što mu je više puta prijetio riječima: ‘ubit ću sve tvoje najmilije’.

Prema prijavi, jednu je susjedu snažno udario šakom u nadlakticu, dok je vlasnici obližnjeg obrta prijetio smrću. Žena zbog dugogodišnjeg straha od njega u torbi nosi suzavac.

Potpisnici navode i da muškarac posjeduje luk i strijele te da je prije nekoliko mjeseci viđen s pištoljem u ruci. Nakon policijske prijave navodno je samo nakratko lišen slobode. Tvrde i da svakodnevno spominje ubojice Aleksića i Mlađana kao svoje uzore, najavljujući da će počiniti sličan zločin.

‘Strahujemo da bi sljedeći incident mogao završiti smrću’

‘Navedeno ponašanje nije bilo jednokratno niti izolirano, već se ponavlja dugi niz godina te pokazuje znakove eskalacije’, upozoravaju potpisnici.

‘Posebno ističemo da su kombinacija izravnih prijetnji, posjedovanje noža, mačete, luka i strijele, pištolja te prijetnji smrću razlozi zbog kojih građani opravdano strahuju da bi sljedeći incident mogao završiti teškim ozljeđivanjem ili smrtnim ishodom.’

Ističu da brojne policijske intervencije nisu donijele trajno rješenje te da se osjećaju potpuno nezaštićeno. Strah je dodatno pojačala nedavna tragedija u Drnišu, u kojoj je ubijen mladi sugrađanin. Podsjećaju da je i počinitelj tog zločina imao povijest nasilnog ponašanja na koju su institucije prethodno upozoravane.

‘S obzirom na to da se ponavlja situacija da je riječ o osobi s dugom poviješću nasilnog ponašanja te očiglednim teškim psihičkim smetnjama, koja nije u stanju samostalno živjeti niti kontrolirati svoje postupke, pitamo se tko je procijenio da on može slobodno živjeti među nama?!’

Traže hitnu reakciju institucija

Od policije i državnog odvjetništva traže istragu svih prijavljenih incidenata, provjeru ranijih intervencija i navoda o oružju te razgovore sa svjedocima.

Od Hrvatskog zavoda za socijalni rad očekuju hitnu procjenu slučaja i odgovarajuće mjere, uključujući stručnu pomoć, zaštitu i smještaj. Traže i da liječnici utvrde postoje li zakonski uvjeti za hitan prisilni smještaj muškarca u psihijatrijsku ustanovu.

Potpisnici inzistiraju na tome da institucije sve prijavljene događaje razmotre zajedno i spriječe nove incidente. Ako reakcija ponovno izostane, najavljuju obraćanje nadzornim tijelima.