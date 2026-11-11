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Isplivali potresni iskazi o smrti Periša: Medicinska sestra otkrila što se događalo u sobi

Bi. S.

11.11.2026 u 18:35

Kristian Josip Periš
Kristian Josip Periš Izvor: Društvene mreže / Autor: AK Agram
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'Pljuvao je po nama i pokušavao ugristi kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je bila nepisana procedura da se smanje moguće ozljede samog pacijenta, ali i da ga se nakon toga fiksira', ispričao je, piše Ana Raić za Index, jedan od tehničara istražiteljima

Tijekom kriminalističkog istraživanja istražitelji su naime ispitali i pet medicinskih tehničara koji su uz četvoricu osumnjičenih sudjelovali u intervenciji nakon koje je premuo Kristian Josip Periš.

Prema iskazima medicinskog osoblja, Periš se tijekom pokušaja sputavanja opirao, vikao, pljuvao i pokušavao ugristi djelatnike, piše Index. Jedna od medicinskih sestara posvjedočila je da su ga kolege tijekom savladavanja udarali i pritiskali mu jastuk na glavu, dok mu je druga sestra ubrizgala lijekove u bedro. Nakon toga Periš je kolabirao te je započela reanimacija i pozvana Hitna medicinska pomoć.

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Medicinski tehničari opisali su pravila humanog sputavanja, prema kojima u postupku sudjeluje pet djelatnika, a pacijent mora biti pod stalnim nadzorom. Prema njihovim iskazima, Periš se tijekom intervencije nije smirivao.

'Pljuvao je po nama i pokušavao ugristi kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je bila nepisana procedura da se smanje moguće ozljede samog pacijenta, ali i da ga se nakon toga fiksira', ispričao je jedan od tehničara istražiteljima.

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