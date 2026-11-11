Isplivali potresni iskazi o smrti Periša: Medicinska sestra otkrila što se događalo u sobi

'Pljuvao je po nama i pokušavao ugristi kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je bila nepisana procedura da se smanje moguće ozljede samog pacijenta, ali i da ga se nakon toga fiksira', ispričao je, piše Ana Raić za Index, jedan od tehničara istražiteljima
Tijekom kriminalističkog istraživanja istražitelji su naime ispitali i pet medicinskih tehničara koji su uz četvoricu osumnjičenih sudjelovali u intervenciji nakon koje je premuo Kristian Josip Periš.
Prema iskazima medicinskog osoblja, Periš se tijekom pokušaja sputavanja opirao, vikao, pljuvao i pokušavao ugristi djelatnike, piše Index. Jedna od medicinskih sestara posvjedočila je da su ga kolege tijekom savladavanja udarali i pritiskali mu jastuk na glavu, dok mu je druga sestra ubrizgala lijekove u bedro. Nakon toga Periš je kolabirao te je započela reanimacija i pozvana Hitna medicinska pomoć.
Medicinski tehničari opisali su pravila humanog sputavanja, prema kojima u postupku sudjeluje pet djelatnika, a pacijent mora biti pod stalnim nadzorom. Prema njihovim iskazima, Periš se tijekom intervencije nije smirivao.
'Pljuvao je po nama i pokušavao ugristi kolege. Tada su mu na glavu stavili jastuk. To je bila nepisana procedura da se smanje moguće ozljede samog pacijenta, ali i da ga se nakon toga fiksira', ispričao je jedan od tehničara istražiteljima.