Dvojica zbog brutalnog ubojstva u Zagrebu promijenila identitete: Europol traži pomoć građana

ENFAST, uz potporu Europola , poziva građane da pregledaju objavljene profile i policiji dostave sve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku bjegunaca. Riječ je i o osobama koje se traže radi vođenja kaznenog postupka i onima koje su već osuđene, ali su izbjegle izvršenje kazne.

Među traženim osobama nalaze se osumnjičenici i osuđeni počinitelji kaznenih djela seksualnog iskorištavanja djece, kao i oni koji su sudjelovali u prijevarama na štetu starijih osoba.

Nova kampanja pokrenuta je u četvrtak u sklopu inicijative EU Most Wanted, a obuhvaća slučajeve iz 14 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku .

Na meti su djeca i starije osobe

Kaznena djela zbog kojih se traga za bjeguncima pogađaju posebno ranjive skupine, čije mogućnosti da se same zaštite mogu biti ograničene zbog dobi ili drugih okolnosti.

Među žrtvama su djeca izložena seksualnom iskorištavanju, ali i starije osobe koje su postale mete financijskih prijevara. Posljedice takvih kaznenih djela mogu biti dugotrajne te ozbiljno narušiti osjećaj sigurnosti, povjerenje i neovisnost žrtava.

Iz Europola poručuju da pronalazak bjegunaca ne znači samo ostvarivanje pravde za oštećene, nego i sprječavanje mogućih novih kaznenih djela. Cilj kampanje je što većem broju ljudi omogućiti da vidi fotografije traženih osoba i eventualno ih prepozna.

Hrvatska traga za dvojicom osuđenih ubojica

Među 19 bjegunaca nalaze se i Ivan Todorović (55) i Slobodan Brauer (38), državljani Srbije koje hrvatske vlasti traže zbog teškog ubojstva počinjenog 2019. godine u Zagrebu. Obojica su osuđena na po 20 godina zatvora, a za njima su raspisane tjeralice Županijskog suda u Zagrebu.

Riječ je o napadu na 80-godišnjeg Aleksandra Kurtovića, kojeg su u ožujku 2019. godine pretukli u njegovu domu na Savskoj cesti. Prema ranijim medijskim izvještajima, napadači su od njega tražili novac, a pritom su mu nanijeli brojne teške ozljede. Kurtović je nekoliko mjeseci poslije preminuo od posljedica napada.

Todorović je rođen 26. lipnja 1971. godine u Pančevu, a poznat je i pod nadimcima Đuro i Đura. Tijekom godina koristio se različitim identitetima i imenima Ivan Milić, Ivan Todorović i Branko Todorov. Prema podacima s tjeralice, trenutačno se predstavlja kao Dejan Savić.

Brauer je rođen 19. travnja 1988. godine u Srijemskoj Mitrovici, a poznat je pod nadimkom Kong. I on je mijenjao identitet te se koristio imenima Slobodan Jovanović, Slobodan Arifović, Slobodan Brauer i Emilio Nikolić. Trenutačno se predstavlja kao Marko Radosavljević.

Na profilima obojice objavljeno je upozorenje da mogu biti opasni, nasilni i/ili naoružani. Njihovi podaci objavljeni su na stranicama EU Most Wanted 10. studenoga 2026. godine.

Građani mogu anonimno dostaviti informacije

Europol upozorava da se među traženim osobama može nalaziti i netko koga građani poznaju, a tko je osumnjičen ili osuđen za teško kazneno djelo u nekoj drugoj državi.

Svaka informacija o mogućoj lokaciji bjegunca, kao i prepoznavanje osobe s objavljenih fotografija, mogla bi istražiteljima pružiti važan trag.

Profile svih traženih osoba moguće je pregledati na službenoj stranici EU Most Wanted. Informacije koje građani ondje dostave izravno se prosljeđuju nadležnim nacionalnim timovima, a dojave je moguće poslati i anonimno.

Iz Europola posebno upozoravaju da građani ne bi trebali sami prilaziti osobama za kojima se traga, nego sve informacije trebaju proslijediti policiji.

U aktualnu kampanju uključene su Austrija, Belgija, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Poljska i Španjolska.

Dojave građana pomogle u uhićenju 58 bjegunaca

Internetska platforma EU Most Wanted pokrenuta je 2016. godine, a ove obilježava deset godina postojanja. Projekt zajednički vode ENFAST i Europol.

U proteklom desetljeću uhićen je ukupno 191 bjegunac čiji je profil bio objavljen na toj stranici. U 58 slučajeva do uhićenja je došlo uz pomoć informacija koje su dostavili građani.

Samo ove godine uhićeno je 16 osoba s objavljenih profila, a u četiri slučaja ključne su bile upravo dojave javnosti.

Europol stoga ponovno poziva građane da pregledaju fotografije bjegunaca i prijave eventualna saznanja. I informacija koja se na prvi pogled čini nevažnom mogla bi biti presudna za njihovo pronalaženje.