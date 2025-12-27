Tajland i Kambodža dogovorili prekid vatre

"Obje strane pristaju na trenutni prekid vatre koji stupa na snagu potpisivanjem ove zajedničke izjave, s učinkom od 12:00 sati (po lokalnom vremenu) 27. prosinca 2025.", navodi se u dokumentu koji su potpisali ministri obrane dviju zemalja jugoistočne Azije .

"Obje strane pristaju da će dopustiti civilima koji žive u pogođenim pograničnim područjima da se što prije vrate kući, bez prepreka, u sigurnosti i dostojanstvu", dodaje se u zajedničkoj izjavi.

U tekstu se također spominje zamrzavanje vojnih položaja, razminiranje pograničnih područja, policijska suradnja u borbi protiv kibernetičkog kriminala, a Bangkok će osloboditi i 18 kambodžanskih vojnika nakon 72-satnog prekida vatre.

Prema posljednjim službenim podacima, u protekla tri tjedna ubijeno je ukupno 47 ljudi: 26 na tajlandskoj i 21 na kambodžanskoj strani.

Te dvije zemlje imaju dugogodišnji spor oko razgraničenja svoje granice duge 800 kilometara, uspostavljene tijekom francuskog kolonijalnog razdoblja.