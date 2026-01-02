izrazili sućut i žaljenje

Svjetska turistička organizacija o požaru u Švicarskoj: 'Zabrinuto pratimo situaciju'

I.K./Hina

02.01.2026 u 11:14

Švicarci odaju počast ubijenima u tragičnom požaru zbog kojeg je proglašena petodnevna žalost
Švicarci odaju počast ubijenima u tragičnom požaru zbog kojeg je proglašena petodnevna žalost Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Bionic
Reading

Svjetska turistička organizacija-UN Tourism i njezina nova glavna tajnica Shaikha Nasser, u povodu tragedije u švicarskom zimovalištu Crans-Montani uputili su izraze sućuti i žaljenja zbog mnogih poginulih i ozlijeđenih, među kojima su i mnogi turisti.

"Izražavamo najdublju sućut švicarskom narodu nakon tragičnog događaja u Crans-Montani. Naše misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima. Sa zabrinutošću pratimo situaciju i solidariziramo se sa svima koje je potresla ova tragedija", kaže se u poruci UN Tourisma na X-u.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
  • Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu
    +7
Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Glavna tajnica Nasser je sličnu poruku ponovila i na svom osobnom profilu na X-u. To je njezina prva poruka kao glavne tajnice te UN-ove organizacije, koja je tu dužnost službeno preuzela s 1. siječnjem, dok su počele stizati vijesti iz Švicarske o katastrofalnom požaru na proslavi Nove godine u Crans-Montani, s najmanje 40 poginulih i više od 115 ozlijeđenih.

vezane vijesti

Ta tragedija u noćnom klubu u Crans-Montani, prema objavama u globalnim turističkim medijima, iznova globalne i lokalne turističke čelnike, vlasnike objekata i zaštitne službe suočava s pitanjima o sigurnosti noćnog života i spremnosti za krizne situacije, propisima o zaštiti od požara i zašto su važni, te kako se uređuju i provode europski propisi o zaštiti od požara u barovima i noćnim klubovima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
više od 40 mrtvih

više od 40 mrtvih

Švicarska proglasila pet dana žalosti, otkriveno kako je počeo požar?
kim ju-ae

kim ju-ae

Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju
Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini

Identificirana prva žrtva stravičnog požara u Švicarskoj: 'Bio je utjelovljenje strasti'

najpopularnije

Još vijesti