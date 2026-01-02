Svjetska turistička organizacija o požaru u Švicarskoj: 'Zabrinuto pratimo situaciju'

Svjetska turistička organizacija-UN Tourism i njezina nova glavna tajnica Shaikha Nasser, u povodu tragedije u švicarskom zimovalištu Crans-Montani uputili su izraze sućuti i žaljenja zbog mnogih poginulih i ozlijeđenih, među kojima su i mnogi turisti.
"Izražavamo najdublju sućut švicarskom narodu nakon tragičnog događaja u Crans-Montani. Naše misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima. Sa zabrinutošću pratimo situaciju i solidariziramo se sa svima koje je potresla ova tragedija", kaže se u poruci UN Tourisma na X-u.
Glavna tajnica Nasser je sličnu poruku ponovila i na svom osobnom profilu na X-u. To je njezina prva poruka kao glavne tajnice te UN-ove organizacije, koja je tu dužnost službeno preuzela s 1. siječnjem, dok su počele stizati vijesti iz Švicarske o katastrofalnom požaru na proslavi Nove godine u Crans-Montani, s najmanje 40 poginulih i više od 115 ozlijeđenih.
Ta tragedija u noćnom klubu u Crans-Montani, prema objavama u globalnim turističkim medijima, iznova globalne i lokalne turističke čelnike, vlasnike objekata i zaštitne službe suočava s pitanjima o sigurnosti noćnog života i spremnosti za krizne situacije, propisima o zaštiti od požara i zašto su važni, te kako se uređuju i provode europski propisi o zaštiti od požara u barovima i noćnim klubovima.