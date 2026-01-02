Emanuele Galeppini

Identificirana prva žrtva stravičnog požara u Švicarskoj: 'Bio je utjelovljenje strasti'

Ivor Kruljac

02.01.2026 u 10:15

Tragedija u Švicarskoj
Tragedija u Švicarskoj
Tinejdžer Emanuele Galeppini bio je stratsveni mladi golfer i član talijanske reprezentacije. Živio je u Dubaiju, radio kao kuhar te bio ponosan na svoje sportske uspjehe, ali i fotografiju s poznatim golferom

Švicarske vlasti u petak su nastavile istragu požara na skijalištu Crans-Montani te su identificirali prvu od oko 40 poginulih. Riječ je o talijanskom tinejdžeru, Emanueleu Galeppiniju, inače mladom golferu. Sućut obitelji zbog njegove smrti objavila je i Golferska federacija Italije.

Ožalošćeni se okupljaju kako bi odali počast žrtvama požara na švicarskom skijalištu Izvor: EPA / Autor: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

'Mladi sportaš koji je bio utjelovljenje strasti i autentičnih vrijednosti. U ovim vremenima velike tuge, naše misli su s njegovom obitelji i svima koji su ga voljeli. Emanuele, zauvijek ćeš biti u našim srcima', napisali su.

Mladi kuhar koji je volio golf i hranu

Na Instagramu, Emanuele je redovito objavljivao svoje fotografije na golf igralištu, pokazujući strast za sportom. Bio je i član talijanske reprezentacije. Stranica World Amateur golf ranking najbolji da je najbolji plasman mladog talijanskog igrača bio 2440. mjesto te navode da je junior golfer živio u Dubaiju i da voli 'golf, natjecanja i hranu'.

Navode i da je u Dubaiju bio učenik Švicarske međunarodne škole.

Sam Emanuele se na Instagramu opisao kao kuhar s punim radnim vremenom, a fotografirao se i u društvu golfera Roryija Mocllroya. u siječnju 2024. godine.

'Fotka godine', napisao je Emanuele tom prilikom, a na Instagramu je objavio i fotografije s trofejima s pojedinih natjecanja na kojima je sudjelovao.

Idenfikacija žrtava bi mogla trajati danima ili tjednima

Podsjetimo, švicarske vlasti su navele da je u požaru uz oko 40 poginulih, ozlijeđeno 115 ljudi te je država proglasila pet dana žalosti. Vlasti navode da će identifikacija svih žrtava potrajati nekoliko dana ili čak tjedana, a također će istražiti i točan uzrok požara.

Prema izjavama svjedoka, požar je krenuo u baru Le Constellation zbog prskalica postavljenih na boce šampanjca. Prema iskazima svjedoka, plamen je zapalio strop te se požar proširio u nekoliko sekundi u prostoriji punoj mladih ljudi koji su slavili početak 2026. godine.

tportal
