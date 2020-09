Svjedok Ivica Rebrina: Varga mi je rekao da će srušiti Vladu i Tomislava Karamarka vratiti na vlast

Na osječkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Franji Vargi i Blažu Curić u aferi SMS, a u pratnji policije na sud je došao bivši načelnik PU osječko-baranjske Darinko Mikulić, svjedok u ovom postupku koji je u srijedu priveden na sud zato što se u utorak nije pojavio

'On je prije bio zaposlen u MUP-u, u odjelu informatike, gdje je dobio otkaz, ali da vodi spor i sigurno će se vratiti na posao. Kod mene je trebao raditi na poslovima programera, no s vremenom sam vidio da ne zna ili ne želi raditi ono što sam od njega, kao zaposlenika, tražio. Znao sam da mu je socijalna situacija teška, zato sam ga i zaposlio. Sjećam se da mi je pričao kako se sprijateljio sa Zdravkom Mamićem , da s njim kontaktira i da mi može pomoći u prodaji sportske opreme, čime se moja tvrtka bavila. Meni je to bilo smiješno, Dinamo ima svoje partnere s kojima surađuje, mislio sam da izmišlja', svjedočio je Rebrina u srijedu.

'Spominjao mi je i Ivicu Todorića, da će biti zaposlen kod njega. Pretpostavljao sam da će nešto slično raditi i za njega. Ali sve skupa mi se činilo nemogućom misijom, sve što je pričao, smatrao sam izmišljotinom. Jednom mi je Varga rekao da ima neke poruke Martine Dalić vezane za aferu Agrokor i da će "pasti Vlada", da će srušiti Vladu i Tomislava Karamarka vratiti na vlast. Rekao sam mu da mene ostavi i da nikome to ne priča jer to nisu stvari za priču', rekao je Rebrina.

Bivši direktor hotela u GNK Dinamo Bruno Hotko svjedočio je kako je on bio potrčko između Varge i Zdravka Mamića.

'Komunikacija se odnosila na, ne znam kako bih to opisao, "odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako ima što i donesi mi". Dakle, da odem u Belišće, odnesem njemu novac ili neke stvari, i ako ima, da uzmem stick. Bilo je tu sedam ili osam mobitela, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jaccuzi, automobil Golf 3, novci, svašta...', rekao je Hotko u svom iskazu te je dodao kako je sve te stvari nabavljao u dućanima u Zagrebu. Rekao je i kako je sve činio po nalogu Zdravka Mamića, a da mu je Varga govorio što treba kupiti.

'Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator...', rekao je Hotko i dodao kako spomenuti automobil nije bio kupljen Dinamovim novcem.

Za SMS prepisku kojom je Mamić mahao na konferenciji za medije u lipnju 2018., dan prije izricanja presude, a kojom je Mamić 'dokazivao' da je bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan pokušao utjecati na osječke suce, Hotko je rekao kako mu je ta prepiska poznata.

'Dobio sam jednu poruku od gospodina Varge na mobitel, bio je "screenshot" mobitela i mislim da je gore pisalo Laptoš. To je bio početak, kad me Mamić uputio kod Varge, onda mi je on poslao tu poruku. Nisam o njoj razmišljao, proslijedio sam Mamiću. Nisam znao da će sve to toliko trajati, bio sam kod Varge preko 20 puta. Dva puta sam preuzeo stick i odnio Zdravku Mamiću. Ne znam što je bilo na njemu, nije mi rekao – izjavio je i dodao da mu je Varga rekao da će to Mamiću pomoći u kaznenom postupku.

Bivši policijski informatičar Franjo Varga i bivši vozač nekadašnjeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića Blaž Curić optužnicom Uskoka terete se za spriječavanja dokazivanja i pomaganje u tome kaznenom djelu, a na početku suđenja 13. srpnja ove godine izjavili su da se ne smatraju krivima ni po jednoj točki optužnice. Tužiteljstvo tvrdi da je Varga od sredine 2017. do 20. rujna 2018. na području Belišća i Zagreba izrađivao lažnu korespondenciju navodno vođenu putem elektroničkih uređaja te prijepis i analizu navodne komunikacije između visokih dužnosnika i drugih osoba u Hrvatskoj. To je navodno radio u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja na suđenju koje se pred osječkim Županijskim sudom vodilo protiv bivšeg čelnika "Dinama" Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika, kao i postupku predaje povodom Europskog uhidbenog naloga protiv Ivice Todorića pred sudom u Velikoj Britaniji.

Curić je uhićen 26. rujna 2018. u Zagrebu, a tijekom istrage ga se teretilo je da je Vargu 20. rujna te godine telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje. Nakon otkrivanja ove afere mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te Curićev kum, bivši zamjenik predsjednika HDZ-a i bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, koji su takve optužbe odbacili.