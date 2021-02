Svim odraslim osobama u Britaniji će se do kraja srpnja ponuditi cjepivo

Svim odraslim osobama u Velikoj Britaniji bit će ponuđena prva injekcija cjepiva protiv covida-19 do kraja srpnja, rekao je u subotu premijer Boris Johnson uoči planiranog opreznog ponovnog otvaranja nacionalnog gospodarstva iz 'lockdowna'

Johnson će u ponedjeljak iznijeti putokaz za olakšavanje trećeg nacionalnog zaključavanja zbog pandemije, poručivši da će to ići polako.

Iz vlade su rekli da Britanija sada želi dati prvu dozu cjepiva starijima od 50 godina do 15. travnja, a ako sve odrasle dobiju dozu cjepiva do kraja srpnja to će biti ranije od prvobitnog plana da to bude do jeseni.