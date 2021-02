Izrael: Pfizerovo je cjepivo učinkovito protiv zaraze koronom 95,8 posto, a čak 99,2 posto u sprečavanju teških oblika bolesti

Izraelsko ministarstvo zdravstva priopćilo je u subotu da je primjena dviju doza cjepiva Pfizer/BioNTecha učinkovita 95,8 posto protiv koronavirusa

Prema ministarstvu, pokazalo se da je dva tjedna nakon primjene druge doze cjepivo učinkovito 95,8 posto u suzbijanju zaraze koronavirusom, 99,2 posto u sprečavanju teških oblika bolesti i 98,9 posto u sprečavanju smrti.

Podaci skupljeni do 13. veljače govore da je tjedan dana nakon druge doze cjepivo učinkovito do 91,9 posto u suzbijanju zaraze, do 96,4 posto u sprečavanje teških oblika bolesti i 94,5 posto u sprečavanju smrti.

"Naš cilj je nastaviti cijeljenje cijelog stanovništva starijeg od 16 godina što će nam omogućiti povratak navikama koje nam nedostaju", priopćio je u subotu generalni direktor ministarstva zdravstva Hezi Levi.

Izrael je od početka pandemije imao više od 744.000 slučajeve covida-19 i više od 5500 umrlih.