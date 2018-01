Svijet se dobrano namučio zakamuflirati 'shithole countries'; od nužnika do parenja vukova

Zambija je iskoristila Trumpovu skandaloznu izjavu o zemljama drugog reda za ironičnu turističku promociju. Zašto Norvežani ne žele u Ameriku? Tko je najveći uzgajivač krzna na svijetu? Zašto su Libanonci zabranili 'Novine', najnoviji film Stevena Spielberga? Japanski premijer Shinzo Abe stigao je u povijesni posjet Rumunjskoj, ali domaćina nije zatekao kod kuće... O događajima koji su obilježili prošli tjedan u svijetu čitajte u tjednom pregledu Davorke Grenac

Mnogi nisu znali kako pristojno prevesti njegovu vulgarnost. Kinezi su shithole countries opisali kao 'zemlje koje sisaju', Japanci kao 'zemlje prljave poput nužnika', Nijemci kao 'paklene rupe', Tajvanci kao 'zemlje u kojima ptice ne polažu jaja', a Newsweek citira i 'vukojebinu' jednog hrvatskog lista, prevodeći to kao 'zemlju gdje se vukovi vole pariti'. Vatikanski mediji su uskratili prijevod.

Doista, zašto norveški imigranti ne hrle u SAD, kako to želi Trump? Od 1,18 milijuna osoba koje su 2016. dobile pravo stalnog boravka u SAD-u, samo je 362 rođeno u Norveškoj, a od 753.060 osoba, koliko ih je te godine postalo američkim građanima, samo su 93 Norvežani, podsjeća magazin The Atlantic, pa neznatan interes Skandinavaca za obećanu zemlju list obrazlaže: Norveška je jedno od najbogatijih mjesta na svijetu. Norvežani imaju duži očekivani životni vijek od Amerikanaca, nižu stopu smrtnosti novorođenčadi, nisku nezaposlenost i pristup tržištu rada EU-a, iako Norveška nije njezin član. Neprofitna organizacija za istraživanje političkih sloboda Freedom House stavlja je sa Švedskom i San Marinom na prvo mjesto najslobodnijih (SAD je na dalekom 45. mjestu). Reporteri bez granica daju joj prvo mjesto po medijskim slobodama (SAD je 43.), prema Indeksu prosperiteta za 2017. prva je u svijetu (SAD je 18.) i – prema Izvješću o najsretnijim zemljama u 2017. - opet je prva, a SAD 14. Ukratko – piše The Atlantic – ne vidimo ekonomskog, ni drugog razloga da Norvežani emigriraju u Novi svijet.