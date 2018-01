Amerikanci se brinu za Trumpovo mentalno stanje i zazivaju psihotest. Bi li ga kod nas trebalo uvesti?

Amerikanci sve glasnije diskutiraju o mentalnom zdravlju svoga predsjednika Donalda Trumpa. Goruća tema su isječci iz knjige 'Vatra i bijes: Unutar Trumpove Bijele kuće' koji sugeriraju da Trump nije u stanju voditi državu, da je djetinjast, ishitren i nesposoban. Psihotestovi za najviše državne dužnosnike u SAD-u ne postoje, a ni u Hrvatskoj. Psihijatar Vlado Jukić kaže da od njih ne bismo imali previše koristi

Istodobno se povela debata o tome treba li postojati tijelo koje će ocijeniti jesu li predsjednički kandidati ili oni koji već sjede u Bijeloj kući psihički zdravi ili su, kao Trump, upitnog mentalnog zdravlja, kako to sugeriraju uglavnom njegovi politički neistomišljenici.

gaf do gafa

Napominje da postoji institut liječničke tajne te kako bi je on čuvao i da mu na obradu dođe visokorangirani političar kojem bi dijagnosticirao neku 'opasnu stvar'.

I da postoji psihotestiranje visokih državnih dužnosnika, Jukić smatra da nema tih mjerila na osnovi kojih bi se s vjerojatnošću većom od 50 posto moglo utvrditi je li ta osoba psihički bolesna.

Napominje da su psihički poremećaji jedno, a bolesti drugo. 'Svi imamo nekih psihičkih problema. Prvi ih ja imam, imate ih sigurno i vi', kaže nam Jukić.

'Inače govorimo o psihičkim poremećajima da bismo uspostavili dijagnozu u slučaju da psihički poremećaj ometa funkcioniranje. A koliko vidim, Trump dobro funkcionira. Ne bi inače stekao toliko bogatstvo', smatra.

'Narcis svjetske klase'

Jedan od vodećih svjetskih psihijatara, profesor emeritus na Sveučilištu Duke, dr. Allen Frances, koji očito nije Trumpov obožavatelj, raspravu o njegovim poremećajima spustio je na zemlju i poručio: 'On može biti narcis svjetske klase, no to ga ne čini mentalnim bolesnikom.'

Narcisoidnost mu ne uzrokuje, ističe, psihičke tegobe nužne za dijagnosticiranje mentalnog poremećaja. 'Predsjednik Trump drugima uzrokuje tegobe, ali ih sam ne proživljava. Umjesto da za svoj grandiozan osjećaj vlastite važnosti, samodostatnosti i nedostatak empatije bude kažnjen, on je bogato nagrađen', smatra dr. Frances.