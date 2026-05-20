Švicarska više ne vjeruje da je neutralnost dovoljna: Kreće veliko naoružavanje

Tradicionalno neutralna Švicarska ubrzano povećava vojna ulaganja i razvija obranu od dronova nakon iskustava iz rata u Ukrajini

Tradicionalno neutralna Švicarska povećava izdvajanja za obranu kao odgovor na nove prijetnje poput dronova, projektila i kibernetičkih napada, s posebnim fokusom na protuzračnu obranu i jaču suradnju s europskim partnerima, piše Euronews. Švicarski ministar obrane Martin Pfister rekao je u ponedjeljak u Berlinu da „Švicarska želi i spremna je preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost, ali i ispuniti očekivanja drugih europskih zemalja da i Švicarska doprinese sigurnosti našeg kontinenta. Želimo opravdati ta očekivanja kao pouzdan partner.“ Govorio je na sastanku zemalja DACH regije, gospodarskog i kulturnog prostora koji čine Njemačka, Austrija i Švicarska.

Zemlje koje su tradicionalno malo ulagale u obranu posljednjih su godina promijenile smjer nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Među njima je i neutralna Švicarska, koja nije članica ni EU-a ni NATO-a. Švicarska trenutno za obranu izdvaja oko 0,7 posto BDP-a, znatno manje od mnogih europskih članica NATO-a. Bern planira postupno povećati izdvajanja na jedan posto BDP-a do 2032. godine. Za usporedbu, Njemačka trenutno ulaže oko 2,4 posto BDP-a u obranu. Pfister tvrdi da Švicarska još uvijek ima „dobro funkcionalnu vojsku temeljenu na pričuvnom sustavu s oko 140.000 vojnika i vojnikinja“, što je, kako kaže, „respektabilno velika vojska“ prema europskim standardima. Dodao je i da Švicarska još uvijek raspolaže kvalitetnom opremom, ali priznaje da vojsku treba modernizirati, posebno kada je riječ o zatvaranju „rupa u protuzračnoj obrani“. Problem obrane od dronova Na sastanku u Berlinu njemački ministar obrane Boris Pistorius istaknuo je da su i Austrija i Švicarska dio europske inicijative „Sky Shield“ te da Berlin i Bern zajednički nabavljaju sustav protuzračne obrane IRIS-T SLM. Inicijativa „European Sky Shield“ pokrenuta je 2022. godine pod vodstvom Njemačke s ciljem razvoja zajedničke europske protuzračne i proturaketne obrane. No stručnjaci upozoravaju da takvi sustavi nisu dovoljni protiv jeftinih FPV dronova. „IRIS-T SLM važan je protiv zrakoplova, krstarećih projektila i većih dronova, ali nije učinkovito rješenje protiv jeftinih dronova. Tko ruši dron vrijedan nekoliko tisuća franaka skupim projektilom, gubi ekonomsku računicu“, rekao je Marcel Berni s Vojne akademije ETH Zurich. Dodaje da Švicarska mora razviti puno širi sustav obrane od prijetnji iz zraka.