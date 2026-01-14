Švedska: Na zahtjev Danske, vojnici stižu na Grenland

'Nekoliko časnika iz švedskih oružanih snaga danas stiže na Grenland', objavio je Ulf Kristersson u online objavi dodavši da su oni dio skupine iz nekoliko savezničkih zemalja.

'Zajedno će se pripremati u okviru danske vojne operacije Arktička izdržljivost'.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je ranije danas da je 'neprihvatljivo' da Grenland ostane poluautonomni teritorij Danske i pozvao je NATO da podrži njegove zahtjeve da dođe u ruke SAD-a.

'NATO bi trebao predvoditi put da ga dobijemo. Ako to ne učinimo mi, Rusija ili Kina hoće, a to se neće dogoditi', objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 'Vojno, bez ogromne moći Sjedinjenih Država, koju sam većinom izgradio tijekom svog prvog mandata, a sada je podižem na novu i još višu razinu, NATO ne bi bio učinkovita sila - ni blizu! Oni to znaju, a i ja', napisao je Trump