vojna vježba

Švedska: Na zahtjev Danske, vojnici stižu na Grenland

Bi. S.

14.01.2026 u 18:35

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Švedski premijer objavio je da zemlja šalje vojne časnike na Grenland na zahtjev Danske

'Nekoliko časnika iz švedskih oružanih snaga danas stiže na Grenland', objavio je Ulf Kristersson u online objavi dodavši da su oni dio skupine iz nekoliko savezničkih zemalja.

'Zajedno će se pripremati u okviru danske vojne operacije Arktička izdržljivost'.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je ranije danas da je 'neprihvatljivo' da Grenland ostane poluautonomni teritorij Danske i pozvao je NATO da podrži njegove zahtjeve da dođe u ruke SAD-a.

'NATO bi trebao predvoditi put da ga dobijemo. Ako to ne učinimo mi, Rusija ili Kina hoće, a to se neće dogoditi', objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 'Vojno, bez ogromne moći Sjedinjenih Država, koju sam većinom izgradio tijekom svog prvog mandata, a sada je podižem na novu i još višu razinu, NATO ne bi bio učinkovita sila - ni blizu! Oni to znaju, a i ja', napisao je Trump

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pitanje grenlanda

pitanje grenlanda

Danci o razgovorima u Bijeloj kući: Slažemo se da se ne slažemo
posebni uvjeti

posebni uvjeti

Danska jača vojnu prisutnost na Grenlandu
vojni udar

vojni udar

Europski dužnosnici za Reuters: Intervencija SAD-a u Iranu moguća je u iduća 24 sata

najpopularnije

Još vijesti