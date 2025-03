Sve manje Hrvata se želi baviti ovim zanimanjem: 'Ne daj Bože da i njih moramo uvoziti'

Dok, kao i ostatak Europe, imamo problem s nedostatkom radne snage, manje je poznnato da bilježimo manjak ljudi i u drugim strukturama. Naime, sve je manje svećenika. U Đakovu nisu zaredili nikoga.

'Prvi put nakon Prvog svjetskog rata nećemo imati nijednog mladomisnika, što je svakako trenutak kada želimo još više i detaljnije propitati stvari i moliti Boga za pomoć', rekao je za Dnevnik.hr velečasni Davor Senjan, vicerektor Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu.

Nade polažu u još devetoricu svećenika koje pripremaju. No, i to je pokazatelj sve manjeg zanimanja za ovu službu. Prema podacima Hrvatske biskupske konferencije (HBK) od 2019. do 2023. godine broj sjemeništaraca se prepolovio te pao s 51 na 26. Broj svećenika također pada, jer ih je u tom razdoblju 126 manje. Naime, 2019. ih je bilo 2415, da bi ih 2023. bilo tek 2289. Uz njih, manje je redovnika i redovnica. Redovnika je 748, a redovnica 2460.