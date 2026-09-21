neprikladno odijevanje

Ravnatelj KBC-a Split reagirao zbog odjevnog ćudoređa: 'Ispričavamo se'

M.Da.

21.09.2026 u 18:39

KBC Split
KBC Split Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL
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Krešimir Dolić ispričao se pacijentima koje su djelatnici KBC-a Split vratili jer su navodno bili neprikladno odjeveni. Istaknuo je da zbog toga nitko nije vraćen s hitnog prijema ili zakazanog pregleda

Nakon što je nekoliko pacijenata i pacijentica vraćeno s ulaza i šaltera KBC-a Split zbog toga jer su bili neprikladno odjeveni, u javnosti se povuklo pitanje kršenja prava na zdravstvenu zaštitu zbog rigorozne provedbe pravila o odijevanju.

Jedna je pacijentica poručula da su joj na šalteru Centralnog prijema poručili: "Ne možete takvi unutra", jer je došla u haljini na bretele upisati se za pregled.

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Reakcije javnosti

Zbog toga se oglasila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, navodeći da treba razlikovati opća pravila ponašanja od ograničavanja pristupa bolnici, dodavši da nije isto paziti na pravila ponašanja i odijevanja te ograničiti pristup zbog nedovoljno dugih rukava ili nogavica. Zbog svega je najavila otvaranje predmeta i traženje očitovanja od KBC-a Split.

Slično je reagirala i predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, Jasna Karačić Zanetti, upozorivši da se zdravstvena zaštita ne smije odbiti zbog načina odijevanja, osim kad postoje opravdani higijenski ili sigurnosni razlozi.

KBC Split
KBC Split Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic / CROPIX

Primanje 'gologuzih' pacijenata

Zbog tih razloga su i prije nekoliko godina uvedena pravila odijevanja u splitskoj bolnici. U žargonu se govorilo kako ne žele primati "gologuze" pacijente. No, čini se da pravilo o odijevanju nije definiralo kakva je odjeća nepoćudna u bolnici u kojoj se svakog dana naruči i obradi 6000 pacijenata.

"Želim naglasiti da nijedan pacijent nije vraćen u KBC-u s hitnog prijema ili s naručenog pregleda ili pretrage zbog načina odijevanja. Žao nam je što su na jednom od radilišta djelatnici prerevno shvatili naputke o odijevanju, u kontekstu kućnog reda koji je trebao imati prvenstveno edukativnu ulogu. Ovom prilikom se ispričavamo svim pacijentima koji su zbog takvog postupanja doživjeli određene neugodnosti", za Slobodnu Dalmaciju je poručio ravnatelj KBC-a Split, Krešimir Dolić.

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