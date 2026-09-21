Ravnatelj KBC-a Split reagirao zbog odjevnog ćudoređa: 'Ispričavamo se'

Krešimir Dolić ispričao se pacijentima koje su djelatnici KBC-a Split vratili jer su navodno bili neprikladno odjeveni. Istaknuo je da zbog toga nitko nije vraćen s hitnog prijema ili zakazanog pregleda

Nakon što je nekoliko pacijenata i pacijentica vraćeno s ulaza i šaltera KBC-a Split zbog toga jer su bili neprikladno odjeveni, u javnosti se povuklo pitanje kršenja prava na zdravstvenu zaštitu zbog rigorozne provedbe pravila o odijevanju. Jedna je pacijentica poručula da su joj na šalteru Centralnog prijema poručili: "Ne možete takvi unutra", jer je došla u haljini na bretele upisati se za pregled.

Reakcije javnosti Zbog toga se oglasila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, navodeći da treba razlikovati opća pravila ponašanja od ograničavanja pristupa bolnici, dodavši da nije isto paziti na pravila ponašanja i odijevanja te ograničiti pristup zbog nedovoljno dugih rukava ili nogavica. Zbog svega je najavila otvaranje predmeta i traženje očitovanja od KBC-a Split. Slično je reagirala i predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, Jasna Karačić Zanetti, upozorivši da se zdravstvena zaštita ne smije odbiti zbog načina odijevanja, osim kad postoje opravdani higijenski ili sigurnosni razlozi.