Svaki peti stanovnik napustio BiH u 25 godina

Bosnu i Hercegovinu je od rata napustio svaki peti stanovnik što je izazvalo brojne probleme koji zajedno s lošom ekomskom situacijom ne daju ružičastu sliku o budućnosti ljudi u toj zemlji, objavile su Nezavisne novine u petak

Od svih zemalja zapadnog Balkana, BiH ima najveći negativni prirast stanovništva, no istodobno po procesu odlazaka je druga, odmah nakon Makedonije.

Pokazali su to podaci iz izvješća Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za BiH. Prema tim podacima, od 2000. godine populacija u BiH smanjena je za pet posto, a od 1990. do danas BiH je napustilo više od 20 posto stanovništva. Sve to, kako upozoravaju, ima negativni učinak na gospodarstvo, a realna stopa nezaposlenosti najveća je u regiji.