Dodik je u Hrvatsku došao na krsnu slavu: Znate li kakav je to običaj i zašto je raširen među Srbima?

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, entiteta unutar BiH, nenajavljeno je boravio u Hrvatskoj u srijedu te je, kako je medijima objasnio starješina hrama sv. Nikolaja u Karlovcu Darko Dugonjić, došao proslaviti krsnu slavu sv. Trifuna

Dodik je u Hrvatskoj bio privatno, kako je rečeno, na osnovi tradicije i prijateljstva s episkopom gornjokarlovačkim Gerasimom, no to ga nije spriječilo da daje političke izjave.

No, politiku na stranu, mnogima u Hrvatskoj zapravo je nejasno što je to krsna slava i kakav je to običaj pa smo potražili odgovore.